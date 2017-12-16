CANLI ANLATIM Alanyaspor Sivasspor

Süper Lig'de 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesi veriyor. Son 3 haftada 3 mağlubiyet alan Alanyaspor rakibini yenerek kötü gidişini sonlandırmak istiyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir’i yenerek sürprize imza atan Sivasspor ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde…

MAÇ KADROSU

15 haftası geride kalan Süper Lig’de Sivasspor 22 puanla 9. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanla 12. sırada.