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CANLI ANLATIM Alanyaspor Sivasspor

Süper Lig'de 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor Sivasspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da...
16:2216 Aralık 2017
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CANLI ANLATIM Alanyaspor Sivasspor

Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor 3 puan mücadelesi veriyor. Son 3 haftada 3 mağlubiyet alan Alanyaspor rakibini yenerek kötü gidişini sonlandırmak istiyor. Geçen hafta Medipol Başakşehir’i yenerek sürprize imza atan Sivasspor ise deplasmanda puan ve puanlar peşinde…

CANLI MAÇ ANLATIMIAlanyaspor – Sivasspor

MAÇ KADROSU

15 haftası geride kalan Süper Lig’de Sivasspor 22 puanla 9. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 17 puanla 12. sırada.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Etiketler
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Son güncelleme: 17:26 | 16.12.2017
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