Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | AGÜ Spor 72-71 Galatasaray
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında AGÜ Spor, konuğu Galatasaray'ı zorlu karşılaşmada 72-71'lik skorla mağlup etti.
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 72-71 mağlup etti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Hüseyin Çelik, Ayhan Baykara, Tunçtan Durmuşcan
AGÜ Spor: Dila 11, Nilay 4, Melis 17, Majamljkovic 9, Tolo 14, Page 8, Marginean 9
Galatasaray: Epoupa 9, Özge 6, Meltem 2, Ayşegül 6, İremnaz, Işıl 7, Dubljevic 15, Petronyte 14, Gizem, Merve 8, Kobryn 4
1. Periyot: 20-19 (AGÜ Spor)
Devre: 35-32 (AGÜ Spor)
3. Periyot: 53-51 (Galatasaray)