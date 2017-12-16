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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | AGÜ Spor 72-71 Galatasaray

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında AGÜ Spor, konuğu Galatasaray'ı zorlu karşılaşmada 72-71'lik skorla mağlup etti.
18:1716 Aralık 2017
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Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi | AGÜ Spor 72-71 Galatasaray

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ Spor), Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 72-71 mağlup etti. 16 Aralık 2017 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi: Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Galatasaray Odeabank: 78 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta karşılaşmasında Galatasaray Odeabank'ı ağırlayan Beşiktaş Sompo Japan, mücaeleyi 80-78 galip tamamladı. İlgili Haberi Oku

Salon: Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ayhan Baykara, Tunçtan Durmuşcan

AGÜ Spor: Dila 11, Nilay 4, Melis 17, Majamljkovic 9, Tolo 14, Page 8, Marginean 9

Galatasaray: Epoupa 9, Özge 6, Meltem 2, Ayşegül 6, İremnaz, Işıl 7, Dubljevic 15, Petronyte 14, Gizem, Merve 8, Kobryn 4

1. Periyot: 20-19 (AGÜ Spor)

Devre: 35-32 (AGÜ Spor)

3. Periyot: 53-51 (Galatasaray)

Etiketler
AGÜ Spor Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi galatasaray
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