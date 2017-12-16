Beşiktaş’ta kritik transfer zirvesi! Cenk Tosun, Dusko Tosic, Domagoj Vida…

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, iki lig maçı ve kupada Osmanlıspor ile yapılacak ilk mücadele sonrası Şenol Güneş ile masaya oturacak.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta, başkan Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş ay sonu ara transfer dönemiyle ilgili kritik bir toplantı yapacak ve oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek.

Vatan Gazetesi’nden Erdal Cömert’in haberine göre; Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Domagoj Vida’ya gelen teklifleri Şenol Güneş ile masaya yatıracak olan Fikret Orman, tecrübeli çalıştırıcının da fikirlerini alarak ara transfer döneminde izlenecek yolu çizecek.

Dün sabah Ümraniye’ye giderek teknik heyet ve oyuncularla görüşen Orman, devre arasına girmeden önce Süper Lig'de oynanacak 2 maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor ile yapılacak mücadeleden galibiyetle ayrılmaları gerektiğini aktardı.

Siyah-beyazlıların oynayacağı bu 3 maçın ardından başkan Orman, teknik direktör Şenol Güneş ile masaya oturacak. Arda Turan için flaş Beşiktaş iddiası! 6 ay planı... Siyah-beyazlı kulislerde, Arda Turan'ın sezon sonuna kadar kiralanacağı konuşuluyor. Tecrübeli oyuncunun ailesinin de Galatasaray'a kırgınlıkları nedeniyle bu transfere olumlu yaklaştığı iddia ediliyor İlgili Haberi Oku ‘HAREKETLİ OLACAK'

Kara Kartal'ın 1 numarası; Cenk Tosun ve Dusko Tosic'in yanı sıra Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak transfer edilen Hırvat savunmacı Domagoj Vida için aldıkları teklifleri tecrübeli çalıştırıcıya aktaracak.

Orman, Güneş'in fikirlerini alıp devre arası transfer döneminde izlenecek yolu belirleyecek.

Bilindiği üzere siyah-beyazlı kulübün başkanı önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada devre arası transfer döneminin kendileri adına hareketli geçeceğini söylemişti.