Beşiktaş, Osmanlıspor maçıyla seriye başlamak istiyor

Süper Lig'in 16. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında kazanarak seri galibiyetlere başlamayı hedefliyor.

Süper Lig’de geride kalan 15 hafta sonunda zirvenin 5 puan gerisinde 4. sırada yer bulan son 2 yılın şampiyonu Beşiktaş, yarın ilk yarının son iç saha maçında Osmanlıspor’u konuk edecek.

Kayserispor beraberliğiyle zirve yarışında yara alan Beşiktaş, Ankara ekibi karşısında 3 puan alarak galibiyet serisine başlamak istiyor. Ligde son 10 maçta aldığı 3 galibiyetle beklentileri karşılayamayan Şenol Güneş’in öğrencileri, 7 maçtır mağlup olmadığı rakibi önünde galibiyet hedefliyor.

Osmanlıspor, Beşiktaş’ın 2017 yılında iç sahada karşılaşacağı son rakibi olma özeliğine sahip. Ligin 16. haftasında iç sahadaki son lig maçına çıkacak olan Beşiktaş, yeni yıl öncesindeki son iç saha maçını ise Ziraat Türkiye Kupası’nda yine Osmanlıspor’a karşı oynayacak. İki takım bugüne kadar 20 mücadelede karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Beşiktaş’ın 13 galibiyeti bulunuyor.

3 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Osmanlıspor 4 maçta galibiyete uzanmayı başaran taraf oldu. Beşiktaş’ın sahasında oynanan maçlarda ise siyah-beyazlılar 7, Osmanlıspor ise 3 kez kazandı. Bu maçlarda beraberlik çıkmadı. Osmanlıspor, Beşiktaş karşısında 8 maçtır kazanamıyor. Son 8 maçta Beşiktaş, rakibiyle yalnızca hazırlık karşılaşmasında berabere kalırken, kalan 7 maçı kazanmayı başardı.

Beşiktaş’ta bu karşılaşma öncesinde sakatlığı bulunan Necip Uysal dışında eksik bulunmuyor. Osmanlıspor’da ise takımın önemli isimlerinden Numan Çürüksu ve orta saha oyuncusu Tugay Kaçar cezalı. Yarın 19.30’da Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

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