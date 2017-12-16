Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic: ‘Son dakikada da olsa gol attık’

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un evinde konuğu Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, "Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Safet Susic, ”Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, son dakikalarda gol atarak puan alan takımların mutlu ve şanslı olduklarını aktardı. Susic, “Oyuncularım 90 dakika boyunca çok mücadele ettiler. 1-0’dan sonra özellikle çok fazla efor sarf ettik. Hala hazır olamayan oyuncularımız da var. Bir de Emre Akbaba gibi takım için çok önemli bir oyuncumuz yoktu.

Şanslıydık. Bu akşam son dakikada da olsa gol attık. Ancak Kayseri maçında da son dakikada gol yemiştik. Bugün de gol attık. Şu anda 18 puanımız var. Son oynayacağımız Antalya maçı var. O maçı da en iyi şekilde bitirip, devre arasına rahat bir şekilde girmek istiyoruz” dedi. MAÇ SONUCU | Alanyaspor Sivasspor: 1-1 Süper Lig'de 16. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından takımlar 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Sivasspor 71'de Bifouma ile öne geçerken Alanyaspor puanı 90+4'te Welinton'un golüyle kurtardı. İlgili Haberi Oku