‘Arda dönmeli mi?’ anketine Arda’dan ‘Hayır’

Arda Turan, Instagram’da bir Galatasaray sayfasının "66 numaralı Arda dönmeli mi?" anketine "Hayır, dönmemeli" yanıtını verdi.

Barcelona’da forma şansı bulamayan ve ayrılması gündemde olan Arda Turan’ın ismi Galatasaray’la anılıyordu.

Hakkında sık sık transfer haberleri çıkan Arda’yla Galatasaray’ın yanı sıra Fransız devi Monaco’nun da ilgilendiği iddia edilmişti.

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Galatasaray’da bu transfer girişimi sık sık yalanlanırken, Arda Turan da İnstagram'da bir Galatasaray sayfasının “66 numaralı Arda dönmeli mi?” anketine “Hayır, dönmemeli” yanıtını verdi.

Ahmet Bulut yalanlamıştı

‘Türkiye’den hiçbir kulüple görüşmemiz olmadı, bunun mukavele şartlarıyla alakası da yok. Teklif gelmedi. Teklif yokken ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ gibi bir şey demesi olamaz. Erken bir şey söylemek zor. Bir görüşmelerim var ama isim verirsem doğru olmaz. Çünkü o kulüpler “Bizi kullanıyor.” diyebilir ancak sürekli olarak görüşmelerim var.’ demişti.

(Milliyet)

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