Almanya, Kerem Demirbay’ı konuşuyor! Kadın hakeme…

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Kerem Demirbay, ülkede alay konusu oldu. Bundesliga'da görev yapan kadın hakem Bibiana Steinhaus için iki sene önce 'Erkek futbolunda kadınların işi yok' diyen Kerem Demirbay, Stuttgart maçında Steinhaus'tan ofsayt dersi aldı.

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim’ın sahasında oynadığı Stuttgart maçında, ofsayttaki arkadaşına pas veren ve ardından atılan golün geçersiz sayılmasına itiraz eden Kerem Demirbay için Alman basını, “Milli takım oyuncusu ofsayt kuralını bilmiyor” yorumlarında bulundu.

Öte yandan maçın hakemi Bibiana Steinhaus ile Kerem arasında geçmişe dayanan bir olay ise, pozisyonu daha da ilginç bir hale getirdi. Hoffenheim-Stuttgart maçının uzatma dakikalarında Stuttgart bir korner kazandı. 1-0 geride olan takımına beraberlik kazandırmak isteyen Stuttgart kalecisi Zieler de gol için rakip ceza alanına gitti.

Ancak pozisyonda top Hoffenheim orta sahası Kerem Demirbay’da kaldı. Kerem de hızlı bir şekilde topla rakip yarı alana geçti. Ancak Kerem, boş kaleye vurmak yerine o sırada kural gereği ofsaytta olan Kramaric’e pas verdi. Kramaric, Suttgart’tan sadece Ascacibar’ın kendi kalesine yakın olmasından dolayı ofsayt pozisyonundaydı.

Yardımcısının uyarısı ile maçın kadın orta hakemi Steinhaus hiç tereddüt etmeden ofsayt kararını verdi. Kerem ise Stuttgart’lı Ascacibar’ı göstererek pozisyonun ofsayt olmadığını anlatmaya çalıştı. Hakem Steinhaus ise Kerem’e “Bir futbolcu pasın verildiği anda kale ile arasında en az iki rakip futbolcu bulunmazsa ofsayttır.” kuralını anlattı ve kararını açıkladı.

İki sene önce Almanya 2. Lig ekibi Düsseldorf’un formasını giyerken kadın hakem Bibiana Steinhaus’a yönelik olarak, “Erkek futbolunda kadınların işi yok” sözlerini sarf ettiği için 5 maç ceza alan Kerem Demirbay, ofsayt dersi aldı.

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