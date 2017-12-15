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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler…

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi için bekleyiş sona erdi. Son 16 turuna kalan takımların eşleşmesi, canlı yayında gerçekleşti. İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ve eşleşmeleri...
15:1315 Aralık 2017
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi yapıldı! İşte eşleşmeler…

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu’nda yapıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

İşte Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ve eşleşmeleri.

* Fenerbahçe – İstanbulspor

Gençlerbirliği – Bursaspor

* Beşiktaş – Osmanlıspor

Kayserispor – Antalyaspor

* Galatasaray-Bucaspor

* Giresunspor – Başakşehir

* Konyaspor – Trabzonspor

* Boluspor – Akhisarspor

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Son güncelleme: 15:24 | 15.12.2017
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