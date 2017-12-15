Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu boşanıyor!

25 yıllık evlilikleriyle spor camiasının parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Tugay-Etkin Kerimoğlu çifti birlikteliklerinin sonuna geldiklerini açıkladılar.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Tugay Kerimoğlu ve eşi Etkin Kerimoğlu, 25 yıllık evliliklerini noktalama kararı aldı.

Sosyal medya hesaplarındaki ‘Kerimoğlu’ soyadını silen ve genç kızlık soyadı ‘Ünal’ı kullanmaya başlayan Etkin Ünal, eşiyle olan tüm fotoğraflarını da sildi.

Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Ünal, yaşanılan fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldıklarını dile getirdi.

Davayı açacağını söyleyen Etkin Ünal, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun” ifadelerini kulladı.

Öte yandan Tugay Kerimoğlu’nun sosyal medya hesaplarını kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Galatasaray`dan Arda Turan açıklaması Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen eski futbolcuları Arda Turan ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını söyledi. İlgili Haberi Oku