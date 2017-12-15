Trabzonspor ile Bursaspor 83.randevuda

Spor Toto Süper Lig 16. haftasında Bursaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor ile Bursaspor Süper Lig’de 83. kez karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan 82 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor. 41 maçta Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrılırken, 12 maçta ise Bursaspor galip gelen taraf oldu. İki takım arasındaki 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanırken, Trabzonspor 123 gol attı ve kalesinde 66 gol gördü.

Trabzonspor ile Bursaspor arasında Trabzon’da oynanan 42 maçta konuk ekip sadece iki kez sahadan galip ayrıldı. İki takım arasında Trabzon’da oynanan maçlarda Trabzonspor 26 galibiyet elde ederken 13 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor ilk galibiyetini 28 Ekim 2012’de 1-0’lık sonuçla elde ederken diğer galibiyeti ise 3 Haziran 2017’de 2-1’lık skorla elde ederek ligde kalmıştı.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri Trabzonspor, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002 sezonunda kendi evinde 5-0’lık sonuçlarla elde etti.

PUANLARI BİRBİRİNE YAKIN

Trabzonspor ile Bursaspor Süper Ligin 16. haftasında oynayacakları maçla birlikte aralarındaki puan farkları belli olacak. Trabzonspor 25 puan ile 7. sırada yer alırken, Bursaspor ise 24 puan ile 8. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer sahadan 3 puanla ayrılması halinde puanını 28 çıkartacak. Konuk ekip ise kazanması durumunda Trabzonspor’un önüne geçmiş olacak.

MUHTEMEL iLK 11

Trabzonspor’da Durica ve Mustafa Akbaş yarınki maçta forma giyemeyecek. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Uğur Demirok’un ise oynayıp oynamayacağı maç günü netlik kazanacak. Bu bölgede sıkıntısı bulunan bordo-mavililerin Uğur Demirok’un durumuna göre teknik direktör Rıza Çalımbay, bu bölgede değişikliğe gidecek. Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya şu muhtemel ilk 11 ile çıkması bekleniyor. Onur, Pereira, Hubocan, Uğur, Mas, Kucka, Onazi, Abdulkadir, Yusuf Yazıcı, N’Doye ve Burak Yılmaz.