THY Euroleague | Anadolu Efes 81-82 Baskonia Vitoria Gasteiz

THY Euroleague'de 12. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, konuğu Baskonia Vitoria Gasteiz'e 82-81'lik skorla yenilerek dün gece Zalgiris Kaunas'a 90-89 yenilen Fenerbahçe Doğuş gibi yalnızca bir sayı farkla parkeden mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'e 82-81’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmaya Timma ve Janning'in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili başlayan Baskonia skoru 7-2 yaptı. Hücumda istediği ritmi yakalamayan Anadolu Efes, Poirier, Shengelia ve Janning'in basketlerine engel olamadı ve periyodun bitimine 5 dakika 23 saniye kala İspanyol ekibi karşısında 16-7 geri düştü. Savunmada rakibini durduran Efes, Ledo ile farkı indirmeye çalışsa da Jones'un sayılarına engel olmadı ve periyodu 24-19 geri kapadı.

İkinci periyoda hücumda daha etkili olan Anadolu Efes, Stimac ve McCollum'un sayılarıyla 10'a 3 seri yakalayarak 31-30 öne geçti. Efes'in serisine karşılık veren Baskonia, Timma, Jones ve Beaubois'in basketleri 36-32 öne geçti. Karşılıklı geçen son anlarda Janning ile dış atışlardan sayı bulan İspanyol temsilcisi devreye 45-42 önde girdi.

MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas 89-90 THY Euroleague 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas'a 90-89 mağlup oldu ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-Lacivertli ekip son 2 dakikasına 5 sayı önde girdiği maçta rakibine boyun eğdi. İlgili Haberi Oku

Üçüncü periyotta Timma, Poirier, Janning, ve Granger ile üst üste sayılar bularak 10-0'lık seri yapan Baskonia farkı çift hanelere çıkararak skoru 57-47 yaptı. Savunmada rakibini durduran Efesi hızlı hücumlarla bulduğu Simon, McCollum ve Dragic'in sayılarıyla 10-0 seri yakaladı ve periyodun bitimine 2 dakika 36 saniye kala 61-60 öne geçti. McColum önderliğinde son dakikalara giren lacivert-beyazlılar, Dunston’un da katkılarıyla periyodu 68-65 üstün tamamladı.

Son periyotta boyalı alanda Dunston ve Stimac'ı kullanarak başlayan Anadolu Efes, McCollum'un da basketiyle skoru 74-65'e getirdi. Çekişmeli geçen son anlarda Shengelia ile serbest atışlardan sayılar bulan Baskonia, parkeden 82-81’lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Efes ligdeki 9. mağlubiyetini alırken, Baskonia ise 6. galibiyetini elde etti. Karşılaşmanın en skoreri 21 sayı oynayan Anadolu Efes'in yıldız Errick McCollum olurken, Baskonia'da da Shengelia 17 sayı ile mücadele etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Robert Lottermoser, Olegs Latisevs, Josip Radojkovic

Anadolu Efes: Ledo 10, McCollum 21, Derrick Brown 4, Birkan, Motum, Adams 5, Stimac 10, Muric, Dragic 10, Dunston 14, Simon 7

Baskonia Vitoria Gasteiz: Timma 8, Voigtmann 3, Huertas, Beaubois 9, Janning 16, Jayson Granger 4, Poirier 16, Jones 9, Shengelia 17

1. Periyot: 19-24 (Baskonia Vitoria Gasteiz)

Devre: 42-45 (Baskonia Vitoria Gasteiz)

3. Periyot: 68-65 (Anadolu Efes)

Ülker Arena`da Rapaic`in duygu dolu anları THY Euroleague'in 12.haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic karşılaşmayı salonda takip etti. İlgili Haberi Oku