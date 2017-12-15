TFF 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 1-0 Gazişehir Gaziantep
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor Baltok evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’i 1-0 mağlup etti. 6. dakikada Del Valle’nin kullandığı kornerde Özgür kale önünde kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. 45. dakikada Bülent Cevahir’in soldan ortasında ceza sahası içinde bulunan Abdülkadir’in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 72. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Otoo’nun ceza sahası içinde sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Vural Gül
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin (Furkan Çil dk. 60), Abdulkadir, İsmail Aissati, Sedat (Foxi dk. 82), Oğuz Yılmaz, Uğur, Mahatma Otoo (Mehmet Boztepe dk. 84), Bülent, Cumali
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet, Murat (Ermin Zec dk. 77), Webo, Gökhan, Mehmet Erdem, Del Valle (Özgür Can dk. 77), Muhammed Himmet, Okan (Sami Can dk. 62), Özgür, Sinan
Goller: Otoo (Dk. 72) (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Cumali, İsmail Aissati (Balıkesir Baltok), Gökhan, Özgür (Gazişehir Gaziantep)