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TFF 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 1-0 Gazişehir Gaziantep

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Balıkesirspor Baltok, konuğu Gazişehir Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve önemli bir galibiyete imza attı.
21:0615 Aralık 2017
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TFF 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 1-0 Gazişehir Gaziantep

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor Baltok evinde karşılaştığı Gazişehir Gaziantep’i 1-0 mağlup etti. 6. dakikada Del Valle’nin kullandığı kornerde Özgür kale önünde kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. 45. dakikada Bülent Cevahir’in soldan ortasında ceza sahası içinde bulunan Abdülkadir’in yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti. 72. dakikada gelişen Balıkesirspor Baltok atağında Otoo’nun ceza sahası içinde sert vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0. 15 Aralık 2017 Taraftarlardan Samsunspor'a meşaleli destek Samsunsporlu taraftarlar, akşam antrenmanına katılarak meşalelerle takıma destek verip, galibiyet sözü aldılar. İlgili Haberi Oku

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Ahmet Şimşek, Vural Gül

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin (Furkan Çil dk. 60), Abdulkadir, İsmail Aissati, Sedat (Foxi dk. 82), Oğuz Yılmaz, Uğur, Mahatma Otoo (Mehmet Boztepe dk. 84), Bülent, Cumali

Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet, Murat (Ermin Zec dk. 77), Webo, Gökhan, Mehmet Erdem, Del Valle (Özgür Can dk. 77), Muhammed Himmet, Okan (Sami Can dk. 62), Özgür, Sinan

Goller: Otoo (Dk. 72) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Cumali, İsmail Aissati (Balıkesir Baltok), Gökhan, Özgür (Gazişehir Gaziantep)

Etiketler
Balıkesirspor Baltok Gazişehir Gaziantep tff 1.lig
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