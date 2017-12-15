TFF 1. Lig | Balıkesirspor Baltok 1-0 Gazişehir Gaziantep

TFF 1. Lig'de 16. haftanın açılış maçında Balıkesirspor Baltok, konuğu Gazişehir Gaziantep'i 1-0'lık skorla mağlup etti ve önemli bir galibiyete imza attı.

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