Taraftarlardan Samsunspor’a meşaleli destek

Samsunsporlu taraftarlar, akşam antrenmanına katılarak meşalelerle takıma destek verip, galibiyet sözü aldılar.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor, pazar günü oynayacağı Giresunspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman gol çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Antrenmanın ardından taraftarlar, kırmızı-beyazlı futbolcuları yanlarına çağırdılar. Futbolculardan güzel ve karakterli bir oyun beklediklerini ifade eden taraftarlar, futbolculardan kazanamasalar bile sahada mücadele eden bir takım görmek istediklerini ilettiler. Teknik Direktör Engin İpekoğlu da taraftarların konuşmasının ardından takımı toplayarak taraftarlara galibiyet sözü verdirdi. Beşiktaş, PFDK`ya sevk edildi İlgili Haberi Oku

‘Galip gelmemiz şart’

Son durum hakkında bilgiler veren Sportif Direktör Coşkun Zeren, “Çok zor bir rakiple mücadele edeceğiz. Ligin ilerisi için galip gelmemiz şart. Bu maçta en çok taraftarımızı iş düşüyor. Taraftarımız bize destek verdiğinde ne olduğunu herkes görüyor. Taraftarlarımızın bu maçta bizi yalnız bırakmayacağını düşünüyorum. İnşallah gülen taraf biz oluruz” dedi.

Öte yandan Ufuk Budak'ın tedavi için Almanya'ya gittiği ve ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sakatlıkları bulunan fakat takımla çalışan Angan, Ahmet Cebe ve Abdülkerim Bardakçi'nın son durumu maç saatinde belli olacak. Kart cezalıları Ayite ve Erkam Reşmen de Giresunspor maçında forma giyemeyecek.