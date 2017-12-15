Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı, doktorundan ilk açıklama geldi!

Süper Lig'in 16.haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Le Guen'in durumuyla ilgili bir açıklama yapılırken başarılı çalıştırıcının yüksek bir ihtimalle Trabzonspor maçında takımının başında olacağı ifade edildi.

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kafileyle birlikte Tabzon’a gitmek üzere otobüsle hareket ettikleri sırada rahatsızlandı. Alınan bilgiye göre; Süper Lig’in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Bursaspor, ÖzlüceTesisleri’nde son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman sonrası tesislerde yemek yiyen kafile, Yenişehir Havaalanı’na gitmek üzere otobüsle hareket etti. Teknik direktör Paul Le Guen, yolda aniden rahatsızlanması üzerine kafileyi taşıyan otobüsle kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Fransız çalıştırıcı hastanede tedavi altına alınırken, kafile Yenişehir Havaalanı’na geçti.

BURSASPOR’DAN AÇIKLAMA

Bursaspor’dan konuyla ilgili bir açıklama yapıldı… Yönetim Kurulu üyesi Hasan Parlakay: “Trabzon yolculuğumuz sırasında hocamız otobüste biraz rahatsızlandı, daha önce bağırsağında bir problem olduğu için yine aynı bölgeden bir sorun yaşadı. Biz hemen hastahaneye gittik, şuan tetkikleri yapıldı ciddi bir problem yok, doktorumuz dinlenmesini istiyor. Kendisi bizimle çok gelmek istiyor”

Kulüp Doktoru Gökhan Özhan: “Hocamızın yaklaşık 1 hafta önce karın ağrısı sebebiyle Medikabil Hastahanesi’nde kontrollerini yaptık. Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konuldu ilaçlarını düzenli olarak alıyordu. Ancak otobüste tekrar rahatsızlandı ve tansiyon düşüklüğü yaşadı bizde hemen hastaneye götürdük. Yolculuk yapması şuan riskli olabilir. Hastanede kontrolleri yapıldı şuan durumu iyi yarın daha iyi olma ihtimali yüksek. Benim uygun gördüğüm bu gece dinlenip yarın gelmesi” şeklinde konuştu.

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TRABZONSPOR MAÇINA YETİŞECEK

Özel bir hastaneye kaldırılan Paul Le Guen’in durumu hakkında hastane Başhekimi Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Melih Çekinmez açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Çekinmez, Fransız çalıştırıcının durumunun iyi olduğunu söyleyerek, “Bundan yaklaşık 1 buçuk-2 saat öncesinde teknik direktörümüz Paul Le Guen, Bursaspor ile beraber Trabzonspor maçına takımla beraber giderken, otobüs içerisinde bir karın ağrısı gelişiyor. Bu karın ağrısına, var olan ağrıya ikincil senkop dediğimiz bir baygınlık geçirdi. Bu şekilde hastanemize geldi. Hastanemizde yaptığımız tetkikler neticesinde çok önemli herhangi bir şeyinin olmadığı anlaşıldı. Karın ağrısına ikincil ağrıya bağlı olarak bir baygınlık geçirdiğini gördük. Şu an için genel durumu gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet iyi fakat gözlem amaçlı 1 gün hastanemizde yatıracağız. Yarın sabah inşallah, taburcu edeceğiz” dedi.

Yarın oynanacak olan Trabzonspor maçına Paul Le Guen’in yetişip yetişmeyeceğine ilişkin ise Doç. Dr. Melih Çekinmez, “Yarın sabah erken saatlerde taburcu edeceğiz. Maç akşamı büyük ihtimalle takımın başında olacaktır” diye konuştu.

Fransız çalıştırcının, yarın akşam Süper Lig’de oynanacak olan Trabzonspor-Bursaspor karşılaşmasında yarın sabah saatlerinde taburcu olmasının ardından maçın oynanacağı Trabzon’a gitmesi bekleniyor. Ayrıca Fransız çalıştırıcının yanına tercümanı Altuğ Günaydın’ın olduğu öğrenildi. Yeşil beyazlı takım ise, 1 saatlik beklemenin ardından Trabzon’a doğru uçakla hareket etti.