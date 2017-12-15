Norveç’te tarihi imza! Kadın ve erkek milli futbol takımı eşit kazanacak

Norveç, tarihi bir karara imza attı. Norveç Milli Futbol Takımı'nda forma giyen kadın ve erkek futbolcular yapılan anlaşmaya göre federasyondan eşit ücret kazanacak.

Norveç Futbol Federasyonu tarihi bir anlaşmaya imza attı. İmzalanan anlaşmaya göre Norveç’te milli takımda forma giyen erkek ve kadın futbolculara eşit ödeme yapılacak. Kadın-erkek eşitsizliğine karşı önemli bir adım atan Norveç’te erkek futbolcular aldıkları ücrette indirime gitmeyi kabul ettiler. Yeni anlaşmaya göre Norveç Milli Futbol Takımı’nda forma giyen kadın ve erkek futbolcular federasyondan 610 bin Euro kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Norveç Kadın Milli Takımı kaptanı Maren Mjelde, “Norveç kaptanı olmaktan gurur duyuyorum. Bu anlaşma uluslararası takımlar için tarihi ve Norveç futbolu için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Danimarka A Milli Kadın Futbol Takımı greve gitti Danimarka A Milli Kadın Futbol Takımı, Danimarka Futbol Federasyonu ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle greve gitti. Prim yönetmeliğinin düzenlenmesini isteyen takım aynı zamanda temel haklarının gözetildiği ve eşit muameleyi garanti altına alan bir toplu sözleşme talep ediyor. İlgili Haberi Oku