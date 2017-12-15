Neuer’in Beşiktaş maçına yetişmesi zor!

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş’ın rakibi olan Bayern Münih’in en önemli isimlerinden Manuel Neuer’in sakatlığıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Alman eldivenin, son 16 turuna yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi.

Almanya'da yayın yapan Kicker'ın derlediği haberde, geçtiğimiz hafta sonu Bayern Münih taraftarlarıyla bir etkinlikte bir araya gelen Neuer'in iyi durumda olmadığı belirtildi. Kulübün Ocak 2018 tarihinde sahalara dönmesini umduğu 31 yaşındaki kalecinin sıkıntı yaşadığı aktarıldı.

Tecrübeli file bekçisinin, etkinliğe özel olarak ‘İyiyim' yazılı bir tişörtle geldiğinin altı çizilirken, haberin detayında daha farklı bir konu öne çıkarıldı. Fikret Orman`dan Domagoj Vida ve Bayern Münih açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih ile oynayacakları Devler Ligi maçıyla ilgili konuşurken Domagoj Vida transferinin kesinleşmediğini belirtti. İlgili Haberi Oku

Manuel Neuer'in tedavi sürecinin ağır işlediği ve şu an itibariyle Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını kesin olarak kaçıracağı ifade edildi. Hem sakatlığının etkisinin hem de fiziksel olarak toparlanmasının beklenenden uzun süreceği dile getirildi. Bayern Münih'in 20 Şubat 2018 tarihindeki Son 16 turu ilk maçına Beşiktaş'a karşı Neuer'siz çıkacağı kaydedilirken, esas amacın rövanş olduğu bildirildi.

Öte yandan Neuer'in taraftarlara söylediği, “En azından duş alırken ya da bir işimi görürken ayakta durabiliyorum” cümlesi de eklendi. 19 Eylül 2017 tarihinde sol bacağından sakatlanan Manuel Neuer'in, yeni yılla beraber takımla idmanlara başlaması bekleniyor.