Lucho Gonzalez’in eşi Andreia Marques: ‘Lucho beni öldürmeye kalktı’

Arjantinli ünlü futbolcu Lucho Gonzalez'in eşi Andreia Marques, Lucho'nun kendisine saldırdığını iddia etti. Lucho'nun kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini ifade eden Marques'in iddiasının ardından Coritiba polisi soruşturma başlattı ve Lucho Gonzalez'in eşine 500 metreden fazla yaklaşamamasına ve çocuklarını 90 gün boyunca görememesine karar verdi. Aynı zamanda genç kadına koruma da tahsis edildi.

Porto ve Marsilya’daki performanslarıyla bir dönem dünya futbolunun zirvesinde yer alan isimlerden biri olan Arjantinli orta saha oyuncusu Lucho Gonzalez’in eşi Andreia Marques, Portekiz’de yayın yapan CM Jornal’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marques, “Beni öldürmeye teşebbüs etti. Marques 8 Aralık’ta yaşanan olayı “Beni boğmaya ve bileklerimi kesmeye çalıştı. Terasa çıktım ve beni balkondan aşağıya atmaya çalışır diye çocuklarımı çağırdım. Çocuklarım bahçede köpeklerle oynuyordu. Beni yatağa fırlatıp boğazımı sıkmaya başladı. ‘Seni öldüreceğim, seni öldüreceğim’ diye bağırıyordu. Onu durdurmaya çalışan oğlumuz Matteo’yu (7) da yere fırlattı” şeklinde anlattı. Olayın ardından Marques, Lucho Gonzalez’in evi boşalttığını, tüm mücevherleri, değerleri eşyaları ve paraları aldığını, banka kartlarını da kapattırdığını ifade etti.

Coritiba polisinin açtığı soruşturmanın ardından Marques’e koruma tahsis edildi. Çocuklarını 90 gün boyunca göremeyecek olan Lucho, eşine 500 metreden fazla yaklaşamayacak. Marques, futbol hayatına Brezilya’nın köklü ekiplerinden Atletico Paranaense’de devam eden ancak geçtiğimiz günlerde kulübü tarafından sözleşmesi yenilenmeyen 36 yaşındaki futbolcunun yaşadığı bu ayrılıkta da olayın etkili olduğunu iddia etti.

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