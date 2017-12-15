Karabük’te Popovic ile yollar ayrıldı

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz olacak. Popovic Süper Lig'de bu sezon görevi bırakan 10. teknik direktör oldu.

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