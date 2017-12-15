Karabük’te Popovic ile yollar ayrıldı
Sezona Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, ligde son 7 maçta aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktörle yollarını ayırdı.
Kulüp binasında yapılan toplantının ardından İHA'ya açıklama yapan Kardemir Karabükspor Basın sözcüsü Ahmet Gölbek, Popovic ile yollarını ayırdıklarını yerine ise altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ü getirdiklerini söyledi.
Öte yandan bu ayrılık Süper Lig'de 15. hafta sonunda 10. teknik direktör değişikliği oldu. Antalyaspor, ikinci kez teknik adam değiştirerek Gençlerbirliği'ni yakalamış oldu…
Gençlerbirliği: Ümit Özat / Mesut Bakkal
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertuğrul Sağlam / Erol Bulut
Osmanlıspor: Bülent Uygun / İrfan Buz
Antalyaspor: Rıza Çalımbay / Leonardo
Kardemir Karabükspor: Erkan Sözeri / Tony Popovic
Trabzonspor: Ersun Yanal / Rıza Çalımbay
Atiker Konyaspor: Mustafa Reşit Akçay / Mehmet Özdilek
Gençlerbirliği: Mesut Bakkal / Ümit Özat
Antalyaspor: Leonardo / David Badia Cequier
Karabükspor: Popovic / ?