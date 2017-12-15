Fransız ve Türk boksör arasında ‘kebap’ gerilimi! Ortalık karıştı

Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Sean Tolouee ve PAtrice Quarteron arasındaki mücadele öncesi iki sporcu arasında gerilim yaşandı. Türk asıllı Tolouee ile maçı öncesinde basın tanıtımına kebap getiren Quaresteron, rakibinin tepkisiyle şoke oldu.

0