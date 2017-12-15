Fransız ve Türk boksör arasında ‘kebap’ gerilimi! Ortalık karıştı
Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen Sean Tolouee ve PAtrice Quarteron arasındaki mücadele öncesi iki sporcu arasında gerilim yaşandı. Türk asıllı Tolouee ile maçı öncesinde basın tanıtımına kebap getiren Quaresteron, rakibinin tepkisiyle şoke oldu.
Türk asıllı boksör Sean Tolouee ve Fransız Patrice Quarteron’un maçı öncesi olay çıktı. İki sporcu Paris’teki AccorHotels’de karşı karşıya geldi.
Maç öncesinde rakibine kebap getiren Fransız boksör, Türk boksörün tepkisi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Önce kebabın tadına bakan Tolouee, ardından yemeği rakibinin suratına çarptı.
İki ismin gerilimine ekiplerindekiler müdahale edince kavga çok büyümeden sonlandı. Bir dönem Türkiye’de düzenlenen kick boks mücadelelerinde boy gösteren ve ‘Kemik kıran’ lakabını alan Fransız boksör, Türk asıllı Tolouee ile yaptığı mücadeleyi 2. raundda hakem kararıyla kazandı.