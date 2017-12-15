Flaş iddia! Beşiktaş’tan sürpriz Gomez hamlesi

Beşiktaş'ın devre arasında Cenk Tosun'a gelecek olan teklifleri değerlendirip yıldız golcüyü satması halinde yeniden gözünü Mario Gomez'e çevireceği iddia edildi. DHA'nın haberine göre Cenk Tosun giderse Gomez Wolfsburg'dan kiralanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde Alman devi Bayern Münih’le eşleşen Beşiktaş’ta Mario Gomez yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlıların İngiliz, İtalyan ve İspanyol kulüplerinin gözdesi olan Cenk Tosun’u devre arasında satması halinde eski yıldızı Mario Gomez’e teklif yapacağı DHA tarafından iddia edildi.

Şimdiden girişimlere başladığı iddia edilen siyah-beyazlı yönetimin, Wolfsburg takımında forma giyen Gomez’den de olumlu yanıt aldığı belirtildi. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Bundesliga’da beklediğini bulamayan Gomez’in, Şampiyonlar Ligi’nde de forma giyebilecek olmasını cazip bulduğu ve Cenk’in gitmesi halinde yarım sezonluk da olsa kiralık gelebileceği belirtildi.

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