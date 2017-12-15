Fenerbahçe’de Roberto Soldado korkusu! Kronik sakat mı?

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Roberto Soldado'nun dizinden sık sık yaşadığı sakatlık nedeniyle 'kronik sakat mı?' sorusu akılları karıştırıyor!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de forvet oyuncusu Roberto Soldado'nun yaşadığı sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor.

Sonradan oyuna girdiği Antalyaspor maçında dizinde sıkıntı yaşayan ve bir sonraki Kasımpaşa sınavında forma giyemeyen Soldado, Bursa önünde de sonradan oyuna girdi ancak yine dizinde sıkıntı yaşadı.

Bu durum nedeniyle İspanyol golcü endişe yaratıyor, ‘kronik sakat mı' sorusu akıllara geliyor.

Tottenham'da forma giyerken dizinden ciddi bir ameliyat geçiren Soldado'nun Fenerbahçe'ye geldiğinde ameliyat olduğu ayağıyla diğer ayağı arasındagüç farkı vardı. Ülker Arena`da Rapaic`in duygu dolu anları THY Euroleague'in 12.haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic karşılaşmayı salonda takip etti. İlgili Haberi Oku ROBIN VAN PERSIE MASADA

Devre arasında yolların ayrılması planlanan Robin van Persie, sarı-lacivertli yönetimle bir araya geldi.

LA Galaxy ile anlaşmaya varan Hollandalı forvet, sözleşme şartlarını konuşmak için masaya oturdu.

Yönetim tecrübeli golcüye alacaklarına karşılık bonservisini bedelsiz vermeyi önerdi.