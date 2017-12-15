Evkur Yeni Malatyaspor’da Adem Büyük sevinci

Evkur Yeni Malatyaspor'un yıldız hücumcusu Adem Büyük sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalarına başladı. Adem'in pazar günü Malatya'da oynanacak maçta Galatasaray'a karşı forma giymesi bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü saat 16.30'da lider Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlığı tamamen düzelen ve Galatasaray maçında oynamasına engel bir durum kalmadığı belirtilen Adem Büyük de takımla çalıştı. Erol Bulut yönetimindeki taktik çalışma yaklaşık 1,5 saat sürerken, genç çalıştırıcı futbolcularına Galatasaray takımının eksi ve artı yanlarını anlattı.

Bulut, Galatasaray karşında oynatmayı planladığı on biri de netleştirdi. Buna göre Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray karşısına Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Adem ve Boutaib on biriyle çıkmayı planlıyor. Öte yandan sakatlığından dolayı ligdeki Göztepe ve kupadaki Osmanlıspor maçlarında formasından uzak kalan golcü futbolcu Adem Büyük, uzun bir aradan sonra ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Tecrübeli futbolcunun tamamen düzeldiği ve Galatasaray maçında oynamasına engel herhangi olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi. Evkur Yeni Malatyaspor yarın yapacağı ter antrenmanının ardından Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Karabük`te Popovic ile yollar ayrıldı Kardemir Karabükspor, Süper Lig'deki kötü gidişat sonrası Teknik Direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdı. Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz olacak. Popovic Süper Lig'de bu sezon görevi bırakan 10. teknik direktör oldu. İlgili Haberi Oku