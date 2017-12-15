Bursaspor Başkanı Ali Ay: ‘Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu’

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Teknik Direktör Paul Le Guen’in sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, “Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu. 4-5 sakatımız var, hoca da sakatlandı ama geçici bir sakatlık. Hocamız bugün müşahede altında. Yarın inşallah saat 13.00 uçağıyla Trabzon’a gelecek” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, Trabzon'a geldi. Bursa'da havaalanına gidildiği sırada takım otobüsünde rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılan Teknik Direktör Paul Le Guen kafilede yer almazken, deneyimli çalıştırıcının yarın 13.00 uçağıyla Trabzon'a geleceği açıklandı.

‘Yarın saat 13.00 uçağıyla Trabzon'a gelecek’

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Trabzon'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Taraftarlarımız bizi güzel şekilde karşıladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gelirken talihsiz bir olay ile karşılaştık. Bir hocamızda problem yoktu, hocamızda da problem oldu. 4-5 sakatımız var, hoca da sakatlandı ama geçici bir sakatlık. Hocamız bugün müşahede altında. Yarın inşallah saat 13.00 uçağıyla Trabzon'a gelecek. Trabzon bizim dost şehrimiz. Uzun yıllardan beri aramızda problem olmayan bir şehir. Yarın hak eden kazansın.

Eksiklerimiz var. Bazı futbolcularımız sakat ama biliyorsunuz 30'un üzerinde futbolcumuz var. Onların yerine oynayacak oyunculara da güveniyoruz. İnşallah yarın iyi bir sonuçla döneriz Bursa'ya. Bence iyi oynayan kazansın. Ben hakemin adil davranmasını, adaletli yönetim göstermesini istiyorum.” Başkan Ay, bir soru üzerine Fransız çalıştırıcının ameliyat olması gibi durumunun söz konusu olmadığını da söyledi. Paul Le Guen hastaneye kaldırıldı, doktorundan ilk açıklama geldi! Süper Lig'in 16.haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da teknik direktör Paul Le Guen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Le Guen'in durumuyla ilgili bir açıklama yapılırken başarılı çalıştırıcının yüksek bir ihtimalle Trabzonspor maçında takımının başında olacağı ifade edildi. İlgili Haberi Oku