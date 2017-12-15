Beşiktaş Vida’yı forma giydirmeden satabilir

Beşiktaş, başta Everton olmak üzere Premier Lig’den bazı kulüplerin Domagoj Vida ile ilgilendiği yönünde kulübe gelen haberler üzerine beklemeye geçti. 28 yaşındaki futbolcuyu 10 milyon euroya elden çıkarmaya sıcak bakan yönetim, resmi teklif gelmesi ve Vida’nın da istemesi halinde bu satışa onay verecek.

Son yıllarda transferde ilklere imza atan Beşiktaş Yönetimi'nin devre arası takıma katılmasına kesin gözüyle bakılan Domagoj Vida'da sıra dışı bir strateji izleyebileceği belirlendi. Talisca`dan Beşiktaş`a erken veda Anderson Talisca devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir. Benfica, Brezilyalı oyuncuya Çin'den gelen 25milyon Euro'luk teklif sonrası siyah beyazlılar ile temasa geçti. Kulüplerin anlaşması halinde Talisca ocakayında itibaren kariyerine Çin'de devam edecek. İlgili Haberi Oku

Dinamo Kiev'le sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek olan Hırvat stoperle ara transfer dönemi için ön protokol imzalayan siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki başarılı futbolcuyu siyah-beyazlı takıma gelmeden satabileceği ortaya çıktı. Vida'yı serbest kalmadan önce Beşiktaş'a bağlayan yönetimin, tecrübeli oyuncunun transfer piyasasında konuşulan bir isim olması nedeniyle bu konuda beklemeye geçtiği iddia edildi. Başta Everton olmak üzere bazı Premier Lig kulüplerinin Vida ile ilgilendiği yönünde kulübe gelen haberler üzerine siyah-beyazlıların bekle-gör taktiğini uygulamaya başlatığı savunuldu.

Domagoj Vida'dan en az 10 milyon euro gibi bir bonservis bedeli bekleyen siyah-beyazlı yönetimin, uygun rakamlar olması halinde ve Vida'nın da istemesi durumunda, Hırvat stoperi oynatmadan satabileceği aktarıldı. Resmi teklif gelmesi halinde Teknik Direktör Şenol Güneş'le de görüşecek olan yöneticiler, Vida'nın satılması halinde tüm dünyada konuşulacak bir transfere daha imza atmış olacak.

BİR VEYA 2 TRANSFER

Beşiktaş geçtiğimiz dönemde Aras Özbiliz'i transfer ettikten hemen sonra yetenekli oyuncuyu İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya kiralamıştı. Siyah-beyazlı yönetim, Vida'nın satılması halinde elde edilecek bonservis geliriyle devre arasında bir veya iki oyuncuyu kadrosuna katacak.

‘DAHA BİTMEDİ!’

Başkan Fikret Orman dün Domagoj Vida için “Çok önemli oyuncu ancak ana sözleşme imzalanmış değil. Öyle olsa KAP'a bildirmiş oluruz ama olmama ihtimali de var, daha bitmiş bir şey yok” dedi. Orman'ın bu açıklaması kafaları karıştırsa da bu sözlerin olası satış için ‘taktik' olabileceği kaydedildi.