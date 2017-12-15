Bayern Münih’ten taraftarlarına mesaj: Biletlerinizi Türkler’e vermeyin!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih eşleşmesi sportif alanın dışında da tartışmalara neden oluyor. Alman kulübünün taraftarlarına gönderdiği mesaj siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş’ta taraftar krizi devam ediyor…

Beşiktaş, geçen yıl Lyon maçından sonra gelecek ceza ihtimali nedeniyle Almanya’daki kritik maça taraftar götürmeyeceğini açıklamıştı. Bayern Münih de taraftarlarına yönelik bir duyuru yaparak ortalığı bulandırdı.

Alman devi 20 Şubat salı günü Allianz Arena’da oynanacak ilk maç için bilet isteyen üyelerine bir mesaj gönderdi.E-posta olarak gönderilen duyuruda Beşiktaş taraftarlarının stada girmemesi için çok ciddi güvenlik kontrolü yapılacağı aktarıldı.

Neuer`in Beşiktaş maçına yetişmesi zor! Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın rakibi olan Bayern Münih'in en önemli isimlerinden Manuel Neuer'in sakatlığıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Alman eldivenin, son 16 turuna yetişmesinin çok zor olduğu kaydedildi. İlgili Haberi Oku

Bayern Münih gönderdiği e-postada şunları yazdı:

“Beşiktaş taraftarları takımlarının geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde Lyon kulübü taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırdı. Bundan dolayı 20 Şubat 2018 tarihinde Allianz Arena’da oynanacak Bayern Münih-Beşiktaş maçında tüm seyirciler için çok sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacaktır”

E-postada ayrıca izin verilmeyen biletler için yoğun ve ciddi giriş kontrolleri yapılacağı da belirtilirken taraftarların kullanmayacakları biletleri iptal etmeleri istendi. Ayrıca kullanılmayacak biletlerin Türkler’e satılmaması istendi.

Beşiktaş’ın Bayern Münih’in bu e-postası karşısında nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor.

Bayern Münih taraftarı bundan 20 yıl önce iki kulübün Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçta Türklerin alışveriş yaptığı ucuzluk marketi olan Aldi’nin poşetlerini sallayarak Türk taraftarlara hakaret etmişti.

Almanya ile Türkiye`yi karşı karşıya getiren poşet skandalı! Beşiktaş ile Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmesi, tarihin tozlu yapraklarındaki bir skandalı da gündeme getirdi. İlgili Haberi Oku

FC Köln ve Dortmund taraftarları, Bayern Münih taraftarlarına sert tepki göstermiş, Türkiye ile Almanya arasında diplomatik kriz çıkmıştı.