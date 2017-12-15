Aykut Kocaman ilk gözağrısına karşı!..

Teknik direktörlük kariyerine İstanbulspor´da başlayan Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda eski takımına rakip oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekiminde Fenerbahçe, İstanbulspor ile eşleşti. Bu eşleşmenin aynı zamanda ayrı bir özelliği var. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine 2000 yılında İstanbulspor’un başında “Merhaba” demiş ve Fenerbahçe’ye karşı teknik adamlık yaparken ilk maçında galibiyet almıştı.

Aykut Kocaman’ın İstanbulspor’un başındayken sarı-lacivertli takıma karşı en unutulmaz maçlardan birisi, 2003-2004 sezonunun açılış maçında Kadıköy’de 3-0 galip geldiği karşılaşmaydı. Bu karşılaşma tarihe geçmiş ve mücadele sonrası fatura Fenerbahçe’nin kalecisi Robert Enke’ye kesilmişti. Enke’nin sarı lacivertli takımdaki macerası sadece 13 gün sürmüştü. O dönemde Fenerbahçe’nin teknik direktörü ise Christoph Daum’du. Fenerbahçe`de Robin van Persie için karar verildi! Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam eden Hollandalı Robin van Persie, yurt dışından gelen tekliflere olumlu yanıt vermezse 2. yarıda kadroya alınmayacak. İlgili Haberi Oku

O KARŞILAŞMANIN İLK 11’LERİ ŞÖYLEYDİ:

Fenerbahçe: Enke- Luciano, Ümit Özat, Erhan Albayrak, Hakan Bayraktar, Kemal, Aurelio, Selçuk, Van Hooijdonk, Serhat, Tuncay

İstanbulspor: Oğuz- Cem Can, Uche, Faruk Bayar, Petkov, Saffet Akbaş, Yordanov, Saidou, Aytekin, Mehmet Yozgatlı, Balili

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Aykut Kocaman’ın İstanbulspor’u yönettiği dönemde 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3’ünü Fenerbahçe, 3’ünü de İstanbulspor kazandı. Bu arada bu maçlarla ilgili şöyle bir detay da gözlerden kaçmadı. Aykut Kocaman yönetimindeki İstanbulspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlarda hiç karşılıklı gol atılmadı ve berabere sonuçlanan müsabaka olmadı.

İŞTE O KARŞILAŞMALAR:

19.08.2001: İstanbulspor-Fenerbahçe: 1-0

22.01.2002: Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0

29.11.2002: Fenerbahçe-İstanbulspor: 2-0

17.05.2003: İstanbulspor-Fenerbahçe: 2-0

10.08.2003: Fenerbahçe-İstanbulspor: 0-3

25.01.2004: İstanbulspor-Fenerbahçe: 0-1 Fenerbahçe`de Roberto Soldado korkusu! Kronik sakat mı? Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Roberto Soldado'nun dizinden sık sık yaşadığı sakatlık nedeniyle 'kronik sakat mı?' sorusu akılları karıştırıyor! İlgili Haberi Oku