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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic: ‘Çok ağır bir mağlubiyet oldu’

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Baskonia Vitoria Gasteiz maçının bu sezon son saniyelerde kaybettikleri üçüncü maç olduğunu belirterek, “Bizim için gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu” dedi.
22:5515 Aralık 2017
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Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic: ‘Çok ağır bir mağlubiyet oldu’

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'e 82-81 mağlup oldu. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bizim için gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu.

Evimizde son saniyelerde kaybettiğimiz üçüncü maçtı. Maçın 3 dakikası 8 sayı öndeydik ama avantajı elimizde tutamadık. Maça kötü başladık. Üçüncü çeyrek iyi oynadık. Hızlı hücumlardan sayı bulduk. Son anlarda sayılar bulamadık ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu. 15 Aralık 2017 THY Euroleague | Anadolu Efes 81-82 Baskonia Vitoria Gasteiz THY Euroleague'de 12. hafta mücadelesinde temsilcimiz Anadolu Efes, konuğu Baskonia Vitoria Gasteiz'e 82-81'lik skorla yenilerek dün gece Zalgiris Kaunas'a 90-89 yenilen Fenerbahçe Doğuş gibi yalnızca bir sayı farkla parkeden mağlup ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
anadolu efes Baskonia Vitoria Gasteiz thy euroleague Velimir Perasovic
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