Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic: ‘Çok ağır bir mağlubiyet oldu’
Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Baskonia Vitoria Gasteiz maçının bu sezon son saniyelerde kaybettikleri üçüncü maç olduğunu belirterek, “Bizim için gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu” dedi.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 12. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı İspanyol ekibi Baskonia Vitoria Gasteiz'e 82-81 mağlup oldu. Mücadele sonrasında basın toplantısında açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, “Bizim için gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu.
Evimizde son saniyelerde kaybettiğimiz üçüncü maçtı. Maçın 3 dakikası 8 sayı öndeydik ama avantajı elimizde tutamadık. Maça kötü başladık. Üçüncü çeyrek iyi oynadık. Hızlı hücumlardan sayı bulduk. Son anlarda sayılar bulamadık ve maçı kaybettik” şeklinde konuştu.