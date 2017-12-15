Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic: ‘Çok ağır bir mağlubiyet oldu’

Anadolu Efes Başantrenörü Velimir Perasovic, Baskonia Vitoria Gasteiz maçının bu sezon son saniyelerde kaybettikleri üçüncü maç olduğunu belirterek, “Bizim için gerçekten çok ağır bir mağlubiyet oldu” dedi.

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