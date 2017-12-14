Ülker Arena’da Rapaic’in duygu dolu anları

THY Euroleague'in 12.haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic karşılaşmayı salonda takip etti.

Fenerbahçe Doğuş Euroleague’in 12.haftasında Zalgris Kaunas ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertlilerin efsane futbolcularından Milan Rapaic Ülker Sports Arena’daki kritik maçı takip etmek için salondaki yerini aldı.

Oğlu Boris Rapaic ile birlikte büyük bir heyecan içinde mücadeleyi takip eden Rapaic’e Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerden gelen tezahürata alkışlarla karşılık veren efsane oyuncu gösterilen ilgi karşısında oldukça duygulu anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı.

Önce kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Hırvat efsane daha sonra ayağa kalkarak tribünleri selamladı. Bu sırada ekranlara gelen görüntüde Rapaic’in gözlerinin dolduğu görüldü.

Görüntüler BeINSports’tan alınmıştır…