TRT ekranlarında Levent Özçelik ve Mustafa Denizli arasında ‘çekirge’ gerilimi

TRT Spor'da yayınlanan bir programda sunucu Levent Özçelik ve Mustafa Denizli arasında 'çekirge' krizi yaşandı. O anlar ekranlara böyle yansıdı...

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