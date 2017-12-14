TRT ekranlarında Levent Özçelik ve Mustafa Denizli arasında ‘çekirge’ gerilimi
TRT Spor'da yayınlanan bir programda sunucu Levent Özçelik ve Mustafa Denizli arasında 'çekirge' krizi yaşandı. O anlar ekranlara böyle yansıdı...
TRT Spor’da yayınlanan ‘Futbolun Zirvesi’ programında sunucu Levent Özçelik ve yorumcu Mustafa Denizli arasında yaşanan gerilim ekranlara yansıdı.
Bir konu hakkında tartışıkları sırada Levent Özçelik’in ‘Hocam…’ diyerek söze girmesine ‘Buyur çekirge’ yanıtını veren Denizli, aldığı karşılık sonrası neye uğradığını şaşırdı. Denizli’nin ‘çekirge’ sözüne kızan Levent Özçelik, ‘Ben çekirge değilim’ dedi.
Yanlış anlaşılmayı düzeltmek isteyen Mustafa Denizli, “Bu bir filmden espriydi” dese de Özçelik, “Ben o espriyi öyle algılamıyorum” ifadelerini kullandı.
İşte o anlar;
Son güncelleme: 16:45 | 14.12.2017