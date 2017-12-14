Serdar Ali Çelikler’den flaş iddia! ‘Bosna işi Terim’in PR çalışması’

Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim-Bosna Hersel görüşmesinin bir kurgu olduğunu iddia etti.

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, NTV Spor’daki Kırmızı Çizgi programında çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Fatih Terim-Bosna Hersel görüşmesinin bir kurgu olduğunu belirten Çelikler, “PR işi yaptım daha önce. Kötü PR çalışmasını 100 metreden tanırım. Bosna teklifi hikayesi, Fatih Terim’in PR çalışması. Terim’e teklif meklif yok.” ifadelerini kullandı.

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Bosna Hersek Futbol Federasyonu’nun iki ismiyle birlikte İstanbul’a gelerek Fatih Terim’e Bosna Milli Takımı teknik direktörlüğü görevini teklif eden heyette yer alan Tarık Hodziç İstanbul seyahati için Bosna medyasında “Hiç gerçekçi bir görüşme değil, federasyonun yaptığı masrafa yazık” yorumlarının çıkmasının ardından ceplerinden hiç para çıkmadığını açıklamış, tüm masraflarının Fatih Terim tarafından karşılandığını vurgulamıştı.

Çelikler, Terim-Galatasaray söylentileri hakkında ise, “Galatasaray taraftarı arasında anket yapalım, ‘Fatih Terim gelsin mi’ diye. Yüzde 40 ‘hayır’ çıkar. Yüzde 60 ‘gelsin’ der. Galatasaray taraftarı ittifak halinde Fatih Terim’i istiyor diye bir şey kesinlikle yok.” açıklamasını yaptı.

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