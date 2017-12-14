Rıdvan Dilmen’den canlı yayında Galatasaray için flaş sözler!

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Futbolun Zirvesi programında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen’in ‘Futbolun zirvesi’ programındaki sözleri…

‘Bayern’in tur şansı %65, Beşiktaş’ın %35. Umarım Beşiktaş tur atlar. Beşiktaş’ın Bayern Münih’i elemesi kupayı alma yönünde umutları arttırır.

Beşiktaş mesela Basel’i eleseydi aynı etkiyi yaratmazdı. Soru işaretleri olurdu. Ama Bayern Münih öyle değil.

Bayern Münih eski Bayern Münih değil. Son PSG-Bayern Münih maçı ölçü olmamalı. PSG’yi 3-1 yendiler ama eksikleri var. Savunmanın merkezi ağır. Ama orta sahası çok iyi.

Grup maçları oynanırken Beşiktaş taraftarına hangi takımı istemiyorsunuz deseydiniz Bayern veya PSG derlerdi. Bu iki takım en iyileri.

Bayern’in orta sahasındaki Tolisso ve Rodrigues çok iyi. Tolisso, oyunun iki bölgesinde de iyi oynuyor. Eskiden Thomas Müller, 11 oynardı şimdi yedek. Boateng vardı savunmada. O da yedek olmuş.

Negredo’nun üzerine gidildiğinde daha iyi olacağı görülüyor. Oyuncunun performansı hep iyiye gidiyor. Osmanlıspor maçında kesin olması lazım. Ya tek forvet, ya da Cenk ile çift forvet.

”G.SARAY HANİ MAHKEMEYE VERİYORDU?”

Galatasaray hani beni mahkemeye veriyordu? Bana gelen bir şey yok. Ben mahkemelik bir şey yapmadım. Dursun bey de biliyor bunu. Yöneticiler sosyal medyaya göre hareket ediyor ve bu özellikle Galatasaray’da var.

Tudor, bu ortamda hiç rahat edemez. Geçen sezonun şampiyonuna 5 puan fark atmış ama eleştiriler devam ediyor. Tudor’un rahat edeceğini düşünmüyorum.

‘ARDA’NIN GELMESİNİ İSTERİM”

Arda’nın Barcelona’da oynayamamasının futbol dışı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Türkiye’ye dönerse sadece Galatasaray’a gelmesini istiyorum.

Ben tarafsızım dersem bana inanmayın. Ben tarafım. Ben Fenerbahçeliyim ama objektifim.

Aykut Kocaman, Valbuena’yı bundan sonra oynatmaz gibime geliyor. Valbuena zaten Necip gibi yedek oturmayı sorun etmeyecek bir futbolcu değil. Sorun kesin olacak gibi görünüyor.

Aykut Kocaman’ın, Valbuena ile problem yaşamama ihtimali sıfır. Benim tanıdığım Aykut Kocaman, kolay kolay oynatmaz Valbuena’yı.’

Yorumcu Rıdvan Dilmen`den çarpıcı açıklama! TRT Spor'da Futbolun Zirvesi adlı programda Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen U17 Milli Futbol Takımı'nın 20 kişilik kadrosunda yer alan 8 futbolcunun doğum tarihinin 1 Ocak 2001 olmasına değindi. İlgili Haberi Oku