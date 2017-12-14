Milan’ın kalecisi Gianluigi Donnarumma’yı ağlattılar

Milan'ın 18 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma, İtalya Kupası'nda Verona'yı 3-0 yendikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasında gözyaşlarına boğuldu. Başarılı kaleciyi hüzne boğan olaysa taraftarların kendisi için açtığı pankarttı.

Milan’ın 18 yaşındaki file bekçisi Gianluigi Donnarumma, İtalya Kupası’nda Verona’ya karşı oynadıkları ve 3-0 kazandıkları mücadelenin ardından soyunma odasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Başarılı eldiven, mücadele sırasında kendisi için tribünlerden açılan “6 milyon euroluk yıllık ücretin ve asalak kardeşin… Sana olan sabrımız tükendi. Artık git!” şeklindeki pankart nedeniyle karşılaşma sonrası uzun süre ağlarken görüldü.

AĞABEYİ DE GELMİŞTİ!

San Siro’daki pankarta konu olan olay, geçtiğimiz yaz yaşanmıştı. Donnarumma’yla uzun süren görüşmelerin ardından sözleşme yenileyebilen Milan kulübü, genç file bekçisinin kendisi gibi kaleci olan ağabeyi Antonio Donnarumma’yı da transfer etmişti.

Taraftarlar arasında yoğun tepkilere neden olan bu durum, takımın Serie A’daki kötü gidişi sonrası yeniden gündeme gelmiş ve Donnarumma’nın takımdan gönderilmesine yönelik yönetime baskı yapılmıştı.

LEONARDO BONUCCI TESELLİ ETTİ

Pankart sonrası gözyaşlarına boğulan Donnarumma’yı soyunma odasında teselli edense geçtiğimiz yaz 100 milyon sterlin karşılığında Juventus’tan transfer edilen takım kaptanı Leonardo Bonucci oldu.

Takımın teknik direktörü Gennaro Gattuso ise Donnarumma’nın bu tepkileri hak etmediğini söyleyerek “O, şu anda dünyanın en iyi kalecisi ve ben, onu korumak için her şeyi yapacağım.” ifadelerini kullandı.

İşte o anlar…

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