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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Kipaş Kahramanmaraşspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kipaş Kahramanmaraşspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.
22:1814 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Kipaş Kahramanmaraşspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Medipol Başakşehir, rövanş maçında Kipaş Kahramanmaraşspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

18. dakikada sol taraftan Halil Hocaoğlu'nun ortaladığı top Alpaslan'dan sekti. İbrahim Koca önünde kalan topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'ten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Tunay'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Da Costa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

52. dakikada Da Costa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Burak Saban'ın savunmayı çalımlayarak kaleciyle karşı karşıya kaldıığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak üstte auta gitti.

87. dakikada Serbay Yağız'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında kale önünde İbrahim Koca'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

Etiketler
KİPAŞ Kahramanmaraşspor Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası
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