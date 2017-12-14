MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir Kipaş Kahramanmaraşspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kipaş Kahramanmaraşspor’u 1-0’lık sonuçla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'na yükselmiş oldu.

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