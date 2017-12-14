MAÇ SONUCU | Fenerbahçe Doğuş Zalgiris Kaunas 89-90

THY Euroleague 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Zalgiris Kaunas'a 90-89 mağlup oldu ve 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Sarı-Lacivertli ekip son 2 dakikasına 5 sayı önde girdiği maçta rakibine boyun eğdi.

THY Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe Doğuş evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas’a 90-89 mağlup oldu.

Büyük sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı... THY Euroleague'in 12.haftasında Fenerbahçe Doğuş sahasında Litvanya ekibi Zalgris Kaunas'ı konuk etti. Sarı lacivertlilerin efsane oyuncularından Milan Rapaic karşılaşmayı salonda takip etti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmaya iyi başlayan Zalgiris Kaunas, Toupane’nin etkili oyunuyla 4. dakikayı 11-5 üstün geçti. Vesely, Nunnally ve Datome’nin sayılarıyla 6-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş, 6. dakikada eşitliği yakaladı: 11-11. Wanamaker ve Guduric ile üst üste sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 24-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Davies ve White ile pota altından sayılar bulan konuk ekip, 14. dakikada farkı 2 sayıya (29-27) indirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken Toupane, Pangos ve Jankunas ile sayılar bulan konuk ekibe, Datome, Melli ve Wanamaker ile karşılık veren Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 42-41 önde girdi.

Fenerbahçe Doğuş, Vesely’nin skorer oyunuyla 24. dakikayı 51-49 önde geçti. Jankunas ile pota altından üst üste sayılar bulan konuk ekip, 28. dakikada sarı-lacivertli takım karşısında üstünlük sağladı: 55-58. Melli ve Wanamaker’in kaydettiği sayılarla Fenerbahçe Doğuş, üçüncü çeyreği 64-63 önde geride bıraktı.

Son çeyrekte Pangos, White ile boyalı alandan, Milaknis ile 3 sayı çizgisinin gerisinden sayılar bulan Litvanya temsilcisi, 33. dakikayı 71-68 üstün geçti. Vesely ve Nunnally’nin kazandırdığı sayılarla sarı-lacivertli ekip 36. dakikada eşitliği yakaladı: 75-75. Karşılaşmanın son bölümünde Pangos ve Milaknis ile sayılar bulan Zalgiris Kaunas, sahadan 90-89 galip ayrıldı.

Salon: Ülker

Hakemler: Miguel Perez xx, Piotr Pastusiak xx, Spiros Gkontas xx

Fenerbahçe Doğuş: Thompson xx 2, Melli xxx 13, Melih, Wanamaker xxx 19, Sloukas xxx 11, Nunnally xx 9, Guduric xx 7, Vesely xxx 20, Sinan, Kalinic x, Ali Muhammed, Datome xx 8

Zalgiris Kaunas: Davies xx 14, Pangos xxx 22, Toupane xxx 16, Jankunas xx 15, Sajus xx 1, Masiulis, Milaknis xx 9, Micic xx 6, Arlauskas x, White xx 5, Kavaliauskas xx 2, Valinskas x

1. periyot: 24-16

Devre: 42-41

3. periyot: 64-63