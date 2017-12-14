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MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Batman Petrolspor

Ziraat Türkiye Kupası 5´nci Tur rövanş maçında sahasında Batman Petrolspor'u 2-0 yenen Atiker Konyaspor son 16 turuna yükseldi.
19:0914 Aralık 2017
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MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Batman Petrolspor

Ziraat Türkiye Kupası 5´nci Tur rövanş maçında sahasında Batman Petrolspor’u 2-0 yenen Atiker Konyaspor son 16 turuna yükseldi.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR

18’inci dakikada sağ kanattan Savaş Polat’ın uzun pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Vedat Bora´nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.

22’nci dakikada ceza sahası dışında Eze ile yaptığı duvar pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Evouna´nın şutunda kaleci Ahmet Taş topu güçlükle çeldi.

33’üncü dakikada sağ kanattan Savaş Polat´ın ortasında, ceza sahası içerisinde karambolde kalan topu önünde bulan Vedat Bora´nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

61’inci dakikada Manyama´nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze’nin şutu kaleci Ahmet Taş´tan döndü. Dönen topu önünde bulan Evouna’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

75’inci dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Savaş Polat’ın ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran İsmail Güven’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Karşılaşma Atiker Konyaspor´un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Etiketler
Batman Petrolspor konyaspor Ziraat Türkiye Kupası
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