MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 2-0 Batman Petrolspor
Ziraat Türkiye Kupası 5´nci Tur rövanş maçında sahasında Batman Petrolspor’u 2-0 yenen Atiker Konyaspor son 16 turuna yükseldi.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR
18’inci dakikada sağ kanattan Savaş Polat’ın uzun pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Vedat Bora´nın sert şutu az farkla yandan auta gitti.
22’nci dakikada ceza sahası dışında Eze ile yaptığı duvar pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Evouna´nın şutunda kaleci Ahmet Taş topu güçlükle çeldi.
33’üncü dakikada sağ kanattan Savaş Polat´ın ortasında, ceza sahası içerisinde karambolde kalan topu önünde bulan Vedat Bora´nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
61’inci dakikada Manyama´nın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze’nin şutu kaleci Ahmet Taş´tan döndü. Dönen topu önünde bulan Evouna’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
75’inci dakikada sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Savaş Polat’ın ceza sahasına ortaladığı topa gelişine vuran İsmail Güven’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. Karşılaşma Atiker Konyaspor´un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.