Levent Tüzemen: ‘Caner Erkin’in öfkesinden arınması için Şükran Ovalı yardımcı olmalı’

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'in hırçın futbolunun başına iş açacağını dile getirdi. Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya psikolog tutması gerektiğini söyleyen Tüzemen, Şükran Ovalı'nın da devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın hırçın futbolcusu Caner Erkin’in, Manisaspor maçında rakibine arkadan tekme atması kamuoyunda tartışmaların yeniden başlamasına neden oldu.

Başakşehir maçında hakeme küfreden ve 6 maç ceza alan milli futbolcunun Manisasporlu Billal Sebaihi’ye arkadan tekme atması, siyah beyazlı taraftarların da tepkisini çekti.

Caner Erkin’in sert futbolu konusunda yorumda bulunan yazar Levent Tüzemen, şu ifadeleri kullandı;

“Halk arasında “Can çıkar, huy çıkmazmış” diye bir deyim vardır. Caner’i Avrupa Şampiyonu olan U17 Milli Takımı’ndan beri tanıyorum. Hırslı, işini doğru yapan ve yenilmeyi hazmedemeyen bir oyuncu. Ancak, kalitesiyle öfkesi arasında, ciddi bir uçurum var. Oynadığı yer olarak hep üstün olmak istiyor, çalım yediğinde öfkeleniyor. Maç içinde asla egoist davranmıyor ama pas verilmediğinde de öfkeleniyor. Bunun en güzel örneğini Talisca’ya yaptığı hareketi gösterebiliriz. Bence ya kendisi ya da Beşiktaş kulübü bir psikolog tutmalı. Caner’in öfkelerinden arınması sağlanmalı.”

‘ŞÜKRAN OVALI CANER’E YARDIM ETSİN’

“Manisa karşısında soldan etkili bindirmeler yaptı, hakem tarafından cezalandırılmayan tekmesiyle neredeyse bir çuval inciri berbat ediyordu. Şenol Güneş de oyuncusunu karşısına alıp, çok ciddi konuşmalı. Çünkü Caner gibi oyunun her iki yönünü de oynayan, mükemmel ortalar yapabilen bir futbolcu, bugünün şartlarında kolay yetişmiyor. Mutlu bir aile tablosu çizen Caner’e öfkelerinden arınması için eşinin de yardımcı olması gerekir. Çünkü Şükran Ovalı sakin kimliğiyle bu terapiyi yapabilecek bir hanımefendi.”

Taraftarda Caner Erkin`e sert tepki! `Biz seni yedirmeyiz dedikçe...` Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda dün gece oynanan Grandmedical Manisaspor-Beşiktaş maçında 6 maçlık cezasının ardından sahalara dönen Caner Erkin'in uzatma dakikalarında yaptığı hareket çok konuşuldu. İlgili Haberi Oku