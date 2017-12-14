Karabükspor’da Popovic dönemi sona eriyor

Süper Lig'in son sırasına demir atan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen Karabükspor'da Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanıyor.

Süper Lig’de bu sezon istediği sonuçları elde edemeyen ve bugün Ziraat Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’a 1-0 mağlup olarak elenen Karabükspor’da yönetim teknik direktör Tony Popovic’le yolları ayırma kararı aldı.

Alınan başarısız sonuçların ardından; Popovic’le yollarını ayırmaya hazırlanan Kırmızı Mavili yönetimi, Avustralyalı hocanın Mayıs 2019 ‘da bitecek olan sözleşmesi ve 900 bin Euro’luk tazminatı düşündürüyor. Yönetimin, 44 yaşındaki çalıştırıcıyla mutabakat yolunu bulması bekleniyor.

MAÇ SONUCU: İstanbulspor 1-0 Kardemir Karabükspor | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen İstanbulspor, ilk maçta aldığı 2-1'lik yenilgiye rağmen bir üst tura yükseldi. İlgili Haberi Oku

Ligin son sırasına demir atan Karabükspor, 15 haftalık süreçte; 2 beraberlik, 2 galibiyet ve 11 mağlubiyet elde etti ve 8 puan topladı. Popovic’le yollar ayrılırsa, Fenerbahçe deplasmanında kulübede A2 takımın teknik direktörü Levent Açıkgöz olacak.