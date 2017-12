Hakan Ergin: Lugano, Türkiye’deki et için ‘çok pahalı ve iyi değil’ dedi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano ile arasında geçen bir anıyı anlatan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, Uruguaylı futbolcunun Türkiye'deki eti beğenmediğini söyledi.

CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Diego Lugano ile geçen ilginç bir anısını anlattı.

Sözcü’den Can Mumay’a özel açıkalamalarda bulunan Ergin, Uruguaylı futbolcunun ülkesinden et getirilmesi için kendisiyle irtibata geçtiğini ifade etti.

Lugano’nun Türkiye’deki eti pahalı ve iyi bulmadığını söyleyen Ergin şu ifadeleri kullandı;

“Size ilginç bir şey söyleyeyim. Fenerbahçeli Lugano, o zamanlar beni bir şekilde buldu. Ben Uruguay’dan burada satmak için et getirmek istiyorum dedi. Niye diye sordum. Burada et çok pahalı ve iyi değil dedi. Nasıl sizin oralarda et diye sordum çünkü bilmiyorum Uruguay’ı… Bizde hayvanı çok büyük araziye salarız ve hayvan büyüyünce toplarız dedi. Masrafı yok ki… diye ekledi. Bizde iki şey vardır diyordu Lugano, et ve futbol. Türkiye’de besi alanı yok. Bu sebeple biz yıllarca Uruguay’dan et ithal ettik işte…”

