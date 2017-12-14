Galatasaray’ı karıştıran ‘Malum şahıs’ konuşması!

Divan Üyesi Ergun Öztürk’ün, “Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir” diyerek Terim’i hedef alması Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.

Divan Kurulu Üyesi Ergun Öztürk’ün Fatih Terim’i hedef alan sözleri dünkü toplantıya damga vurdu. Öztürk, Galatasaray’ın tarihine geçmiş Terim için, “Malum şahıs” ifadesini kullandı. “Son zamanlarda başarılarımızı engellemek için operasyonlar başlatılmış” diyen Öztürk, “Gayri ciddi kanallarda, ‘Tudor gitsin mi, ‘malum şahıs’ gelsin mi?’ anketleri yapılmıştır.

Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir. Gelin artık bu sevdadan vazgeçelim” ifadesini kullandı. Bu sözler ve Divan’ın sessiz kalması taraftarlardan tepki aldı.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkiler…

Malum şahıs değil “İmparator” diyeceksiniz! pic.twitter.com/6adQvN7ur2 — Cimbom (@CimbomFacts) 13 Aralık 2017

Asıl bunlardan temizlemeli kulübü. Hitaba gel. “Malum şahıs”Aziz'in resmi siteden “malum takım” demesinden ne farkı var? https://t.co/KOqWjpSfzZ — Mehmet Akbaş (@galaleon) 13 Aralık 2017

Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz. Başarılı bulabilirsiniz, bulmayabilirsiniz. Ama Galatasaray'a UEFA kupasını kazandırmış, sayısız başarılara imza atmış Fatih Terim'e “malum şahıs” diyemezsiniz! pic.twitter.com/PPUXcnGXFm — Forza Cimbom (@forzacimbomtr) 13 Aralık 2017

Bir yönetim düşünün ki kendi taraftarına “zavallı”, en kıymetli değerlerinden birine “malum şahıs”, hocasına “basınla ters düşen kaybeder”, en önemli maç arefesinde “istifa verirse kabuk ederiz” diyen. Fecaatleri yazmak için zincir yapmak gerek… pic.twitter.com/2uUtweR5Hk — HkmtPyrzkzy (@hykmet) 13 Aralık 2017

Ergun Öztürk denen şahıs Fatih Terim’e “Malum kişi” diyecek kadar Fatih Terim düşmanlığını iliklerine kadar işlemiş durumda. — Forever (@nevergiveupgs) 13 Aralık 2017

Ergun Öztürk: ‘Tudor gitsin mi, ‘malum şahıs’ gelsin mi?’ anketleri yapılıyor. Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir. “ Malum kişi dediğin Terim 20 Şampiyonluğun 6 tanesinde imzası olan adam ! Sevmezsin ayrı ama sevee sevee Saygı duyacaksınız !!! — Lion (@Zeksen35) 13 Aralık 2017

Galatasaray ile tek alışverişi Genel Kurul Toplantılarına gelip bedava döner yemek olan bir üye, kulüp tarihinin en önemli 3 figüründen biri olan Fatih Terim'den “Malum Şahıs” şeklinde bahsediyor ve kimse tepki göstermiyor. İnanılır gibi değil — Emre Kaplan (@emreekaaplan) 13 Aralık 2017

sn terim’e “malum şahıs” diyen zat, sen kimsin? 6 şampiyonluk boru mu lan? pic.twitter.com/wbqjzY7sTY — tostos iyi (@galadione) 13 Aralık 2017

Fatih Terim'e ‘malum şahıs' denilebilecek son yer Galatasaray kürsüsüyken, bu yapılıyor ve o salondaki Başkan Dursun Özbek buna tepki göstermiyor…Hakkaten ilginç bir kulüp; Galatasaray'ın hocasına “2. sınıf” diyen de bir Galatasaraylı'ydı! — Ahmet Konanç (@AhmetKonanc) 13 Aralık 2017

Fatih Terim'i seversin sevmezsin ayrı konu. Ama Hocanın 6 Şampiyonluğu var bu kulüpte! “Malum şahıs” nedir ya? Bilinçaltı çok sakat bir söylem bu! https://t.co/HXlYuWLLkv — Foto Arena (@fotottarena) 13 Aralık 2017

Serdar Ali Çelikler`den flaş iddia! `Bosna işi Terim`in PR çalışması` Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim-Bosna Hersel görüşmesinin bir kurgu olduğunu iddia etti. İlgili Haberi Oku