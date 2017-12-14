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Galatasaray’ı karıştıran ‘Malum şahıs’ konuşması!

Divan Üyesi Ergun Öztürk’ün, “Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir” diyerek Terim’i hedef alması Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük tepki gördü.
08:2814 Aralık 2017
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Galatasaray’ı karıştıran ‘Malum şahıs’ konuşması!

Divan Kurulu Üyesi Ergun Öztürk’ün Fatih Terim’i hedef alan sözleri dünkü toplantıya damga vurdu. Öztürk, Galatasaray’ın tarihine geçmiş Terim için, “Malum şahıs” ifadesini kullandı. “Son zamanlarda başarılarımızı engellemek için operasyonlar başlatılmış” diyen Öztürk, “Gayri ciddi kanallarda, ‘Tudor gitsin mi, ‘malum şahıs’ gelsin mi?’ anketleri yapılmıştır.

Maddi bakımdan kulübümüzü bu hale getiren bu ‘malum kişi’dir. Gelin artık bu sevdadan vazgeçelim” ifadesini kullandı. Bu sözler ve Divan’ın sessiz kalması taraftarlardan tepki aldı.

İşte sosyal medyada yer alan o tepkiler…

 

14 Aralık 2017 Serdar Ali Çelikler`den flaş iddia! `Bosna işi Terim`in PR çalışması` Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim-Bosna Hersel görüşmesinin bir kurgu olduğunu iddia etti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
divan kurulu Ergun Öztürk fatih terim galatasaray
Son güncelleme: 09:48 | 14.12.2017
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