Galatasaray’dan Dilmen’e flaş yanıt!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in katıldığı televizyon programında Galatasaray yönetimine karşı yaptığı açıklamalarının ardından Galatasaray yönetimi Rıdvan Dilmen'e cevap vermekte gecikmedi.

Rıdvan Dilmen, TRT Spor’da Futbolun Zirvesi programında Galatasaray yönetimi ile ilgili ‘Galatasaray hani beni mahkemeye veriyordu? Bana gelen bir şey yok. Ben mahkemelik bir şey yapmadım. Dursun bey de biliyor bunu. Yöneticiler sosyal medyaya göre hareket ediyor ve bu özellikle Galatasaray'da var.’ açıklamalarında bulunmuştu.

Galatasaray yönetimi Rıdvan Dilmen’in bu açıklamalarının ardından resmi internet sitelerinden konu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

İşte Galatasaray’ın “Hani beni mahkemeye veriyorlardı” ifadesini kullanan Rıdvan Dilmen için yaptığı açıklama;Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 13 Aralık 2017’de TRT Spor’da yayınlanan “Futbolun Zirvesi” programında, Galatasaray Spor Kulübü’ne hitaben, “Hani beni mahkemeye veriyorlardı” ifadelerini kullanmıştır.

Rıdvan Dilmen'in 4 Kasım 2017'de NTV'de yayınlanan “Yüzde Yüz Futbol” programında sarf ettiği ve kanunsuzluk iması taşıyan sözlerinden dolayı Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş adına TCK m.125 ve TTK m. 55 ve 62 uyarınca 08.11.2017 tarihinde 2017/164968 soruşturma numarası ile şikayette bulunulmuştur.

Hukuki sürecin devam ettiğini hatırlatır kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Galatasaray Spor Kulübü

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