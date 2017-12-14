Fikret Orman’dan Domagoj Vida ve Bayern Münih açıklaması

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih ile oynayacakları Devler Ligi maçıyla ilgili konuşurken Domagoj Vida transferinin kesinleşmediğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih ile eşleşmelerini değerlendiren Orman, Devler Ligi’nde deplasman maçlarına taraftar götürmeme kararının bu turda da devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Dinamo Kiev’den transfer edilmesi beklenen Domagoj Vida hakkında konuşan Orman, “Vida transferinde bitmiş bir şey yok, olmama ihtimali de var.” dedi.

İşte Orman’ın açıklamalarından satır başları;

“Bayern Münih zor bir kura ama umutsuz bakmamak lazım. Beni Bayern Münih maçında endişelendiren şey taraftar olayı. Biz taraftarlarımızla gideriz fakat orada Beşiktaş taraftarının değil rakip taraftarların olay çıkarmasında bile bizi sorumlu tutuyorlar.”

“Bizim yapabileceğimiz bu konuda tek şey var: Hiç taraftar götürmeyeceğiz. Her yerden açıklama yaptık, sıfır sorumluluğa sahibiz. Taraftarlarımız maça gitmek istiyorlar, haklıdırlar. Taraftarlarımız da bazen kulüp için istemedikleri şeye ‘evet’ demek zorundalar.” Beşiktaş Kadın Futbol Takımı`na yeni sponsor Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avon ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye'de en fazla sponsorluk geliri olan takım olduklarına vurgu yaptı. İlgili Haberi Oku

“İSKOÇ HAKEM BİZİ KATLETMESEYDİ”

“Buradan inşallah bir üst tura çıkacağız. Bu taraftar olayı için yine aynı şey geçerli olacak. Bu sene de değil seneye de aynı şey olacak. Kurumumuzu düşünmemiz lazım. UEFA Başjkanı ile de bir toplantı yaptık. Haklısınız diyor ancak çözümü yok. Haksızlık karşısında konuşmak bir şey çözmüyor. İcraat yapmak gerekiyor. Aynı hakemlerde olduğu gibi. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nden çıkacaktık. Eğer İskoç hakem bizi katletmeseydi. Haksızlığı bütün dünya kabul etti ama gruptan çıkamadık.”

“Bir kulübü aşağı çektiğinzi zaman bir şey olmuyor ki. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Bizim rekabeti Avrupa’da yapmamız lazım. Galatasaray’ın 2000’li yılların başında yakaladığı başarıyı hep beraber ülke olarak devam ettirebilseydik keşke.”