Emenike Yunanistan’da isyan etti! ‘Geceleri güvenli uyuyamıyorum!’

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emenike, Yunanstan'da artan hırsızlık vakalarından dolayı isyan etti.

Fenerbahçe’nin sezon başında Olympiakos’a sattığı Emenike isyan etti. Bu sezon başında Yunan kulübüyle transfer olan fakat burada beklenen performansı sergilemeyen Nijeryalı forvet son dönemde artan hırsızlık vakalarıyla ilgili adeta isyan etti.Geçtiğimiz aylarda kendisine ait sosyal medya hesabından evine hırsız girdiğini ve değerli eşyalarının çalındığını söyleyen Emenike bu konu hakkında Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

“BİZİ SOYUYORLAR VE KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL”

“Atina’da yabancı oyuncular neredeyse her gün soyuluyorlar ve bu kimsenin umurunda değil. Benim evime hırsız girdikten sonra 5 yabancı futbolcu daha bunu tecrübe etti. İşin acı tarafı birilerinin umursaması için insanların ölmesi gerekiyor. Akşamları evimde güvenli ve huzurlu bir şekilde uyuyamıyorum. Bu çok büyük utanç verici bir şey.” ifadelerini kullandı.

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