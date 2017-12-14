Dünyanın en tuhaf maçı!

Al Jazira ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşma yaşanan saçma olaylarla gündeme damgasını vurdu.

Al Jazira ile Real Madrid arasında oynanan maç adeta tek kale oynanan maçta sadece 3 gol olurken, video hakem 2 golü iptal etti.

İlk 10 dakikada Real Madrid’in karşı kalede bulduğu gol pozisyonu sayısı 6’ya ulaştı. Ancak devre bittiğinde Al Jazira’nın 1-0 üstünlüğü vardı.

İlk yarıda Real Madrid toplam 17 gol denemesinde bulundu ama hiçbiri gol olmadı.

Real Madrid golü ancak ikinci yarıda 53. dakikada bulabildi. Golü tabii ki Cristiano Ronaldo’nun atması gerekiyordu ki öyle oldu. Ancak Real’in kabusu bitmedi.

Akın akın gelen ataklara rağmen bir türlü gol gelmedi. 71. dakikaya girildiğinde Real Madrid’in gol denemesi 28’e ulaştı. Yani her 2.7 dakikada 1 gol pozisyonuna girmesine rağmen Real Madrid sadece 1 gol bulabildi. 71. dakikaya kadar iki takımın attığı 1’er golün dışında 2 gol iptal edildi.

Daha birkaç gün önce Sevilla’ya ilk yarıda 5 gol birden atan Real Madrid’in kabusunu bitiren isim ise Gareth Bale oldu.

İşin ilginci Bale’in hemen hemen 3 aydır oynamıyor olmasıydı. Maça giren Bale daha topla ilk buluştuğu anda golü attı.

Ronaldo’yu kızdıran tezahürat…

Real Madrid maçı 2-1 kazanırken istatistiklerde 36 şut, 14 net gollük pozisyon, 4 direkten dönen top, 19 korner yazıyordu.

Bu arada hakem iki golü Video hakeme başvurarak iptal etti. Real Madrid’in iptal edilen golünde hakem bir türlü karar veremedi. Önce iptal etti, sonra golü verdi, sonra yine iptal etti. Tüm bunlar tam 3 dakika sürdü.

Tuhaf olaylar sadece maç içiyle sınırlı değildi. Al Jazira oyuncusu Ahmed Al Hashmi, maç başlamadan hemen önce Real Madrid’li futbolcularla selfie çekti.

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