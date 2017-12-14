CANLI İZLE: Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas maçı saat kaçta hangi kanalda izlenecek? Euroleague 12. hafta

Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas basketbol maçını canlı izlemek isteyenler mücadele saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediyor. Fenerbahçe Doğuş maçı şifresiz izlenebilecek mi? Temsilcimiz Euroleague'de çıktığı 11 maçın 8'ini kazandı. Rakibi Zalgris Kaunas'ın ise 6 galibiyeti bulunuyor. Bu akşam oynanacak mücadeleyi canlı izlemek isteyenler aşağıdaki linkten maçın yayınına ulaşabilir. Peki Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek?

THY Euroleague'in 10. haftasında Perşembe günü Fenerbahçe Doğuş evinde Zalgris Kaunas ile karşı karşıya gelecek. asketbolseverlerin merak ettiği Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas maçı canlı izleme yolları haberimizde. Aynı zamanda araştırılan basketbol maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlancak sorularının yanıtlarını da sizlerle paylaşıyoruz. Temsilcimiz son EuroLeague maçında Barcelona Lassa'yı deplasmanda 83-68 yendi. Başantrenörlüğünü, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen ve Euroleague'in efsane oyuncularından biri olan Sarunas Jasikevicius'un yaptığı Zalgiris Kaunas, Litvanya basketbolu dendiğinde akla ilk gelen takım olarak dikkat çekiyor. Peki Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas THY Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Bu akşam oynanacak mücadelenin canlı izleme yolları ve tüm detaylar…

FENERBAHÇE DOĞUŞ ZALGRİS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI İZLENEBİLECEK?

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 12. maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas takımını konuk ediyor. 14 Aralık Perşembe günü 20:45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Miguel Perez Perez (İspanya), Piotr Pastusiak (Polonya) ve Spiros Gkontas (Yunanistan) hakem üçlüsü yönetecek. Aşağıda paylaştığımız linkten Fenerbahçe Doğuş Zalgris Kaunas maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.FENERBAHÇE DOĞUŞ ZALGRİS KAUNAS MAÇI CANLI İZLE!

Son şampiyon sarı-lacivertli takım, 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 3. sırada yer alıyor. Ligde son 4 maçını kazanan Fenerbahçe Doğuş, son olarak 15 Kasım'da sahasında Olympiakos'a kaybetmişti. Eski Fenerbahçeli, Avrupa Ligi'nin efsane oyuncularından Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı Zalgiris ise 11 maç sonunda 6 galibiyet, 5 mağlubiyetle haftaya 7. sırada girdi.

EUROLEAGUE’DE 9. RANDEVU

İki takım 2006 yılından beri Euroleague'de 8 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler, 6 kez parkeden galip ayrılırken, Litvanya ekibi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Geçen sezon Euroleague'de oynanan maçları Fenerbahçe, 82-68 ve 76-67'lik skorlarla kazanmıştı.

Ligde Fenerbahçe, 80.2 sayı, 32.6 ribaund ve 19.3 asist ortalamalarıyla oynarken, Zalgiris ise 81.3 sayı, 34.5 ribaund ve 19.7 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 13.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Zalgiris’te ise Paulius Jankunas 13.0 sayı takımın katkıda bulunuyor.