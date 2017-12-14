Beşiktaş Kadın Futbol Takımı’na yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Avon ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Törende konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Türkiye'de en fazla sponsorluk geliri olan takım olduklarına vurgu yaptı.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Avon arasındaki sponsorluk anlaşması Vodafone Park'ta gerçekleşti. İmza törenine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül'ün yanı sıra siyah-beyazlı kadın futbolcular katıldı.

Bu işbirliği aynı zamanda, kulüpler kadın futbolu özelinde yapılan ilk sponsorluk olarak da dikkat çekiyor. Törende konuşan Başkan Orman, “Beşiktaş, kadın futbol takımına yatırım yapan tek camiadır. Bugün de çok önemli bir anlaşma imzalayacağız. Bu anlaşma bizim daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlayacak. 3 senelik bir anlaşma imzalıyoruz. Mutluyuz ve güzel şeyler yapacağız. Hem onlar bizimle hem de biz onlarla geniş kitlelere ulaşacağız. Güzel bir birlikteliğin güzel bir başlangıcı olsun” ifadelerini kullandı.

Bu sponsorluğu uzun yıllar sürdürme düşüncelerinin olduğunu belirten Orman, “Biz kazandırmadan kazanma yoluna hiç gitmedik. Türkiye'nin en fazla sponsorluk kazancı olan kulübüz. Karşılıklı kazanmamız lazım. Avon da mutlu olduğu sürece anlaşmamız devam eder. Bu sponsorluğu maddi öneminde fazlası bizim camia olarak kadınlara ne kadar önem gösterdiğimizin kanıtıdır” dedi.

GÜL: “HEPİMİZ İÇİN HEYECAN VERİCİ BİR ANLAŞMA”

Avon Türkiye Genel Müdürü Orkun Gül de Beşiktaş ile imzaladıkları anlaşmada dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, “Bugün hepimiz için heyecan verici. Türkiye'de özellikle kadın branşında Beşiktaş'ın öncü rolünü önemsiyoruz. Bu açıdan başta Fikret Orman olmak üzere bütün camiaya teşekkür ederim. Ben futbolu seven biri olarak bu projeye çok inanıyorum. Bu anlaşmaya kadar kadın futboluna çok hakim değildim. Ancak onların profesyonelliklerini görünce futbola olan sevgim daha da arttı. Kadın futbolcular, bu spora güzellik, özveri ve kararlılık gibi birçok değer katıyorlar. Herkesin kadın futbolculardan öğrenecek çok şeyi var. Biz bu anlaşmayla sokakta arkadaşlarıyla futbol oynayan kız çocuklarına da sponsor oluyoruz. Toplumsal sorunlara Beşiktaş taraftarının ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Onlar da bu anlaşma ile kadın futboluna daha çok ilgi duyacaklardır” diye konuştu.