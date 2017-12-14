Arsenal, Steven N’Zonzi’yi transfer ediyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Sevilla'nın başarılı orta saha oyuncusu Steven N'Zonzi için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı. Transferin Ocak ayında sonlanması bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Sevilla’nın orta saha oyuncusu Steven N’Zonzi’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sevilla’da teknik direktörüyle problemler yaşayan ve ayrılmak isteyen N’Zonzi ile Juventus, Everton ve Arsenal yakından ilgileniyor. İspanya kaynaklı haberlere göre, Arsenal Fransız oyuncu için 40 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Oyuncuya bonservis bedeli olarak 37 milyon Euro ödeyecek olan Londra temsilcisi, bonuslarla birlikte yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacak.

Sevilla ile 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcu, bu sezon La Liga’da 10 Avrupa kupalarında ise 6 maçta forma giydi.

N’Zonzi, Sevilla’ya transfer olmadan önce Premier Lig ekiplerinden Stoke City’de top koşturdu.

Östersunds`tan Arsenal`a olay gönderme UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçen Östersund, son 32 turunda Arsenal ile eşleşti. İsveç temsilcisi, kuradan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibine ise olay bir gönderme ile cevap verdi. İlgili Haberi Oku