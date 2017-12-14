Amanda Staveley’den İngiliz futboluna dev yatırım!

Mike Ashley'nin sahibi olduğu Newcastle United kulübüne 28 milyar sterlini yöneten İngiliz iş kadını Amanda Staveley talip olmuştu. Newcastle United yönetimi bu teklife direnirken Amanda'nın yeni teklifi dudak uçuklattı. İngiliz basını daha önce Murat Ülker'in Newcastle'a talip olduğunu iddia etmiş ancak Ülker cephesinden yalanlama gelmişti.

Premier Lig ekibi için milyonları gözden çıkaran Staveley finans sektöründe faaliyet gösteriyor. PCP Capital adlı şirketin sahibi olan Staveley’nin Ashley’ye fiyat sorduğu Daily Mail gazetesinde yer aldı.

Reuters’e göre Staveley’in 250milyon sterlinlik teklifi karşısında şu an kulübün sahibi olan Mike Ashley, 400 milyon sterlin istedi. Mike Ashley de kulüp için teklif geldiğini doğrulamıştı. Amanda Staveley, Ashley’nin ısrarı karşısında teklifini artırdı. Geçen hafta yapılan görüşmede yeni teklifin 400 milyon sterline yaklaştığı belirtiliyor. Anlaşmanın Ocak ya da Şubatta tamamlanması bekleniyor. Bu durumda gecikme nedeniyle takımın teknik direktörü Rafa Benitez’in transfer için istediği 30 milyon sterlinin sağlanamayabileceği belirtiliyor.

Newcastle United’ı isteyen Amanda Staveley Prens Andwrew’un eski kız arkadaşı olarak da biliniyor. Ayrıca Manchester City’nin 2008’de Şeyh Mansur’a satışını yöneten kişi olarak da dikkat çekmişti. Staveley geçen sene ise Liverpool’u Çinli yatırımcılara satmaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

Staveley’nin şirketi bünyesinde 28 milyar sterlinlik bir serveti idare ettiğini biliniyor. 45 yaşındaki İngiliz iş kadını en son Newcastle United’ın Liverpool’la oynadığı maçta tribünde görüntülendi.

Londra’da yayımlanan Evening Standard gazetesi, iş adamı Murat Ülker’in Premier Lig’in köklü kulüplerinden Newcastle United’ın talipleri arasında satışa en yakın isim olduğunu yazmıştı. Ülker ailesinin sahibi olduğu Yıldız Holding, holdingin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in, İngiltere Premier Ligi’nin köklü kulüplerinden Newcastle United’a talip olduğu haberini yalanladı.

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