Almanya Milli Takımı’nın 2018 Dünya Kupası primleri belli oldu

2018 Dünya Kupası'nda şampiyon olmaları halinde Alman Milli Takımı oyuncuları 350 biner euro prim alacak.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası’nda milli takım oyuncularına verilecek primlerin, 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonaları ile 2014 Dünya Kupası’nda olduğu gibi performansa bağlı dağıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada, çeyrek final için 75 bin, yarı final için 125 bin, final için 200 bin ve üçüncülük halinde de 150 biner euro prim dağıtılacağı kaydedildi.

Almanya Milli Takımı’nın Moskova’da oynanacak final maçından zaferle ayrılması ve beşinci kez dünya şampiyonu olması durumunda her oyuncunun 350 bin euro prim alacağı bildirildi.

DFB Başkanı Gerhard Grindel, oyuncular için Alman futbol tarihinde üst üste iki kez dünya kupasını kazanma hedefinin daha büyük bir motivasyon olduğunu ifade etti.

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