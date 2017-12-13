Ziraat Türkiye Kupası | Teleset Mobilya Akhisarspor 1-1 Ankara Demirspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde 3-0'lık galibiyetin rövanşında Ankara Demirspor'u konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'la 1-1 berabere kalarak adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı.

Süper Lig’de bir türlü istediği sonuçları alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda turladı. İlk maçta deplasmanda 3-0 yendiği 3. Lig ekibi Ankara Demirspor ile evinde 1-1 berabere kalan Akhisarspor, rövanşı kazasız atlatıp adını son 16 turuna yazdırdı. 2’nci dakikada gelişen Ankara Demirspor atağında Hasan Ahmet Sarı´nın kaleye çektiği şutta kaleci Fatih gole izin vermedi. 8’inci dakikada Ankara Demirspor öne geçti. Geri pasta topu uzaklaştırmak isteyen kaleci Fatih’in vuruşunda meşin yuvarlak Burak’a çarpıp ağlara gitti: 0-1. MAÇ SONUCU | Grandmedical Manisaspor 1-1 Beşiktaş | Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçı Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında ilk maçta 9-0 mağlup ettiği Grandmedical Manisaspor'a konuk oldu. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Beşiktaş adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

34’üncü dakikada Akhisarspor skorda dengeyi sağladı. Ömer Bayram´ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Olcan´ın vuruşunda ağlar havalandı: 1-1. 52’nci dakikada Akhisasporlu Alper´in ortasında Sissoko kafayı vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı. 60’ıncı dakikada Ömer Bayram´ın soldan ortasına iyi yükselen Hora´nın kafa vuruşunu kaleci Bahadır çeldi. Pozisyonu takip eden Emmen’in şutunda top üst direkten dışarı gitti. 75’inci dakikada Ankara Demirspor atağında Kerem Hakan´ın ceza sahasından ortaladığı topa yükselen Hasan Kaya´nın kafa vuruşu yan direkten geri döndü. Mücadelede başka gol olmayınca Akhisarspor rakibini elemeyi başardı.

77’nci dakikada gelişen Akhisarspor atağında ceza yayın dışından Soner´in vuruşu defanstan sekerek kaleye yöneldi. Kaleci Bahadır on anda topu kornere çıkardı. 90+1’inci dakikada Ankara Demirspor´un atağında Burak´ın ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Adem´in kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.

STAT: 19 Mayıs Stadı

HAKEMLER: Burak Şeker, Cemal Bingül, Deniz Turgut

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih – Alperen, Eray, Barbosa, Muğdat, Hora, Orhan, Ömer (Dk.70 Serginho), Olcan (Dk. 46 Soner), Emnes, Caner (Dk. 46 Sissoko)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır, Bilal (Dk.79 Adem), Burak, Hasan Ahmet Sarı (Dk. 46 Hasan Kaya), Barış, Celal, Ahmet, Çınar, Sebahattin (Dk. 46 Furkan), Kerem Hakan, Umut

GOLLER: Dk.8 Burak (Ankara Demirspor), Dk.34 Olcan (Akhisarspor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Ankara Demirspor)