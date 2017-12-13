Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği 2-1 Kars 36 Spor
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gençlerbirliği, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u 2-1 galip geldiği maçın rövanşında aynı skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı. 9. dakikada Gençlerbirliği adına kazanılan serbest vuruşta Uğur Çiftçi topun başına geçti. Uğur'un şutunda top kaleci Aykut'un elinde kaldı.
12. dakikada orta sahada topu alan Bouna, topla birlikte ceza sahasına kadar girdi. Bouna'nın şutu kaleci Cengiz'de kaldı. 46. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Manu kaleci Aykut'u geçemedi. 53. dakikada Vedat'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmet kaleci Aykut'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0. 62. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedat sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-0. 90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bulut'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: 19 Mayıs Stadyumu
Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Gökmen Olgaç
Gençlerbirliği: Cengiz Demirtaş, Uğur Çiftçi (Alper Tatlısu dk. 66), Ahmet İlhan, Vedat Muriç, Murat Duruer, Kamal Issah, Alper Uludağ, Khalili (Manu dk. 46), Orhan Şam, Mehmet Taş (Zeki Yavru dk. 46), Mert Çetin
Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Emrah Turan (Yusuf Tansel dk. 70), Bulut Akbaş, Kante (Can Akıncı dk. 78), Salih Ağca, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit, Muhammed Göksu, Samet Tosun, Yılmaz Dora (Berat Karaali dk. 60), Hakan Tice
Goller: Vedat Muriç (dk. 62), Ahmet İlhan (dk. 53) (Gençlerbirliği), Bulut Aktaş (dk. 90) (Kars 36 Spor)
Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Uğur Çiftçi, Alper Tatlısu, Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Aykut Demirdelen, Sebahattin Genç, Emrah Turan (Kars 36 Spor)