Ziraat Türkiye Kupası | Gençlerbirliği 2-1 Kars 36 Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği, 2-1'lik galibiyetin rövanşında konuk ettiği Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kars 36 Spor'u aynı skorla mağlup etmeyi başararak adını son 16 Turu'na yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Gençlerbirliği, Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kars 36 Spor'u 2-1 galip geldiği maçın rövanşında aynı skorla geçerek son 16 takım arasına kaldı. 9. dakikada Gençlerbirliği adına kazanılan serbest vuruşta Uğur Çiftçi topun başına geçti. Uğur'un şutunda top kaleci Aykut'un elinde kaldı.

12. dakikada orta sahada topu alan Bouna, topla birlikte ceza sahasına kadar girdi. Bouna'nın şutu kaleci Cengiz'de kaldı. 46. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Manu kaleci Aykut'u geçemedi. 53. dakikada Vedat'ın ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmet kaleci Aykut'u da geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0. 62. dakikada Manu'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Vedat sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 2-0. 90. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bulut'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Ziraat Türkiye Kupası | Teleset Mobilya Akhisarspor 1-1 Ankara Demirspor Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde 3-0'lık galibiyetin rövanşında Ankara Demirspor'u konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'la 1-1 berabere kalarak adını Son 16 Turu'na yazdırmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Stat: 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Gökmen Olgaç

Gençlerbirliği: Cengiz Demirtaş, Uğur Çiftçi (Alper Tatlısu dk. 66), Ahmet İlhan, Vedat Muriç, Murat Duruer, Kamal Issah, Alper Uludağ, Khalili (Manu dk. 46), Orhan Şam, Mehmet Taş (Zeki Yavru dk. 46), Mert Çetin

Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Emrah Turan (Yusuf Tansel dk. 70), Bulut Akbaş, Kante (Can Akıncı dk. 78), Salih Ağca, Sabahattin Genç, Nurettin Ecevit, Muhammed Göksu, Samet Tosun, Yılmaz Dora (Berat Karaali dk. 60), Hakan Tice

Goller: Vedat Muriç (dk. 62), Ahmet İlhan (dk. 53) (Gençlerbirliği), Bulut Aktaş (dk. 90) (Kars 36 Spor)

Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Uğur Çiftçi, Alper Tatlısu, Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Aykut Demirdelen, Sebahattin Genç, Emrah Turan (Kars 36 Spor)